Якщо у вас захворювання серця, ви можете уникати сну на лівому боці. Вважається, що такий сон може змінити положення серця в грудях і його електричну активність. Досі не зрозуміло, чи цей ефект достатньо великий, щоб викликати занепокоєння.

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Сон на лівому боці

Існує мало досліджень, які вивчають вплив пози сну на здоров]я серця. Однак є деякі докази того, що сон на лівому боці може збільшити тиск на серце.

У 1997 році дослідники вперше помітили, що сон на боці спричиняє помітні зміни електричної активності серця. Її виміряли за допомогою електрокардіограми (ЕКГ). Дослідники виявили більш помітний ефект, коли учасники лежали на лівому боці.

У недавньому дослідженні 2018 року дослідники також виявили, що сон на лівому боці пов'язаний зі змінами показників ЕКГ у здорових учасників. Використовуючи метод візуалізації, вони виявили, що сон на лівому боці спричиняє зсув і поворот серця. Зміни електричної активності пояснювали цим рухом серця.



Деякі дослідження показали, що сон на лівому боці впливає на серце / Фото Pexels

Коли учасники спали на правому боці, майже не було виявлено змін активності ЕКГ. Дослідники виявили, що в такому положенні серце утримується на місці тонким шаром тканини між легенями, який називається середостінням.

Незважаючи на те, що лежання на лівому боці може змінити електричну активність вашого серця, немає жодних доказів того, що це підвищує ризик розвитку хвороби серця.

Як не дивно, люди із застійною серцевою недостатністю часто скаржаться на дискомфорт і проблеми з диханням, коли сплять на лівому боці. Необхідно провести більше досліджень, щоб зрозуміти, чи небезпечний сон на лівому боці.

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