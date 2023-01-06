Наразі немає жодних досліджень щодо переваг сну саме на підлозі. Проте були наукові експерименти щодо сну на твердій поверхні. Про результати та досвід людей читайте далі.

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Сон на підлозі

Немає наукових доказів того, що сон на підлозі полегшує біль у спині. Проте багато людей кажуть, що це насправді так.

Хоча більш тверда поверхня може полегшити біль у спині, це також залежить від таких факторів, як:

причина вашого болю;

положення для сну.

Єдина доведена перевага пов'язана з поверхнями середньої твердості. У статті 2015 року, опублікованій в журналі Sleep Health, дослідники переглянули 24 статті, шукаючи зв’язки між типами матраців і сном. Вони виявили, що для полегшення болю під час сну найкраще підходять матраци середньої твердості.

Сон на підлозі може бути шкідливим / Фото Pexels

Чи може біль погіршитись

Хоча деякі люди почуваються краще після сну на підлозі, існують також потенційні побічні ефекти. У той час як одні кажуть, що це зменшує біль, інші кажуть, що стає гірше. Зрештою, через тверду поверхню хребту важко зберігати свій природний вигин.

У дослідженні 2003 року, опублікованому в The Lancet, дослідники виявили, що більш тверді поверхні асоціюються з меншою вигодою. 313 дорослих з хронічним неспецифічним болем у попереку випадковим чином розподілили на дві групи. Одні спали на матраці середньої жорсткості, інші – на дуже твердих протягом 90 днів.

Група, яка спала на матрацах середньої жорсткості, повідомила про менший біль у спині порівняно з групою, яка спала на твердих матрацах.

Дослідження доволі старе, але воно свідчить про те, що більш тверді поверхні можуть бути неефективними для полегшення болю в спині. Необхідні додаткові дослідження, щоб зрозуміти, як сон на підлозі конкретно впливає на біль у спині.

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