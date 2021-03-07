Біологічний ритм впливає на самопочуття і працездатність, а також на фізичну, інтелектуальну та емоційну активність. Тож визначення свого хронотипу допоможе налагодити робочий графік, дізнатися про найкращий час для тренувань та навіть оптимальний раціон.

Біоритми – це не містично-абстрактне вчення і не віра в прикмети, а невіддільна властивість всього живого. Вчені вважають, що найперша клітина, що виникла на Землі, отримала пошкодження під впливом ультрафіолету у світлий час доби, а в нічний час – відновилася. Людський організм працює так само – вночі, під час сну, запускаються процеси регенерації.

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Найвідомішою є класифікація хронотипів людини за Г. Хільдебрандтом. Це поділ на 3 типи: ранковий (жайворонок), денний (голуб) і вечірній (сова). За статистикою, близько 33% населення Землі є совами, 16% – жайворонки та 51% – голуби. Більшість людей належать до змішаних хронотипів.

Щоб визначити свій тип – пропонуємо пройти тест. В результаті ви отримаєте відповідь до якої групи ви належите та рекомендації щодо того, як налагодити комфортне життя, відповідно до свого хронотипу.

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