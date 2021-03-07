Биологический ритм влияет на самочувствие и работоспособность, а также на физическую, интеллектуальную и эмоциональную активность. Поэтому определение своего хронотипа поможет наладить рабочий график, узнать лучшее время для тренировок и даже оптимальный рацион.

Биоритмы – это не мистически-абстрактное учение и не вера в приметы, а неотделимое свойство всего живого. Ученые считают, что самая первая клетка, возникшая на Земле, получила повреждения под воздействием ультрафиолета в светлое время суток, а в ночное время – восстановилась. Человеческий организм работает так же – ночью, во время сна, запускаются процессы регенерации.

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Самой известной является классификация хронотипов человека по Г. Хильдебрандтом. Это разделение на 3 типа: утренний (жаворонок), дневной (голубь) и вечерний (сова). По статистике, около 33% населения Земли являются совами, 16% – жаворонки и 51% – голуби. Большинство людей относятся к смешанным хронотипам.

Чтобы определить свой тип – предлагаем пройти тест. В результате вы получите ответ к какой группе вы принадлежите и рекомендации, как наладить комфортную жизнь в соответствии со своим хронотипом.

Нравятся тесты? Не останавливайтесь!

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