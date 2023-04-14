Проте з ним потрібно бути обережним, адже у ньому чимало солі. Розповідаємо, яка доза соусу може спричинити проблеми зі здоров'ям чи навіть смерть.

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Скільки можна вживати соєвого соусу

В одній чашці соєвого соусу майже 14 грамів солі. Смертельна доза для організму – від 0,75 до 4 грамів солі на кілограм ваги. Припустимо, що середньостатистична людина важить 68 кілограмів. Щоб нашкодити життю, її необхідно з'їсти 135 грамів (7,5 столових ложок).

Якщо конвертувати це в соєвий соус, то смертельною для організму стануть 9,6 чашки або ж близько 2 літрів рідини. Перевіряти це категорично не варто, адже є задокументовані випадки дуже серйозних наслідків.



Маленькі дози соєвого соусу безпечні / Фото Pexels

У 2013 році молодий хлопець випив літру рідини й опинився у комі. Його лікував Девід Карлберг, який сказав, що пацієнт не реагував на жодні стимули, а його нервова система працювала погано.

Він постраждав від гіпернатріємії, що може призвести до фатального накопичення рідини, наприклад, у легенях, чи спричинити крововилив у мозок. Хоч ризики смерті були доволі високими, хлопця вдалось вилікувати.

Lad Bible розповідає про ще один випадок. На жаль, смертельний. Жінка випила чимало соєвого соусу через депресію. Її життя достроково обірвалось через набряк легень та серйозне пошкодження головного мозку.