Однако с ним нужно соблюдать осторожность, ведь в нем немало соли. Рассказываем, какая доза соуса может повлечь за собой проблемы со здоровьем или даже смерть.

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Сколько можно употреблять соевого соуса

В одной чашке соевого соуса почти 14 граммов соли. Смертельная доза для организма – от 0,75 до 4 граммов соли на килограмм веса. Предположим, что среднестатистический человек весит 68 килограммов. Чтобы навредить жизни, ее необходимо съесть 135 граммов (7,5 столовых ложек).

Если конвертировать это в соевый соус, то смертельной для организма станут 9,6 чашки или около 2 литров жидкости. Проверять это категорически не стоит, ведь есть задокументированы случаи очень серьезных последствий.



Маленькие дозы соевого соуса безопасны / Фото Pexels

В 2013 году молодой парень выпил литру жидкости и оказался в коме. Его лечил Дэвид Карлберг, который сказал, что пациент не реагировал ни на какие стимулы, а его нервная система работала плохо.

Он пострадал от гипернатриемии, что может привести к фатальному накоплению жидкости, например в легких, или вызвать кровоизлияние в мозг. Хотя риски смерти были достаточно высокими, парня удалось вылечить.

Lad Bible рассказывает об еще одном случае. К сожалению, смертельном. Женщина выпила немало соевого соуса из-за депрессии. Ее жизнь досрочно оборвалась из-за отека легких и серьезного повреждения головного мозга.