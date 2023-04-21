Зокрема, ця олія багата на здорові мононенасичені жири, за що ваше тіло скаже "дякую". Розповідаємо і про іншу користь цієї рідини.

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Чим корисна оливкова олія

Зниження ризику розвитку хвороби Альцгеймера

Факторів, що впливають на появу цього захворювання, є чимало, але вживання олеоканталу (антиоксиданту, що міститься в оливковій олії) може покращити вашу ситуацію. Також дотримання середземноморської дієти, у якій є ця олія, пов'язане зі зниженням ризику розвитку деменції.

Покращене випорожнення

Люди, яких переслідують закрепи, відчують справжнє полегшення миттєво. Достатньо просто ввести рідину у раціон.

Зменшення ризиків інсульту

В одному з досліджень, де взяли участь 841 000 осіб, оливкова олія виявилася єдиним джерелом мононенасичених жирів, пов'язаним зі зниженням ризиків інсульту.



Обов'язково додайте оливкову олію у раціон / Фото Pexels

Менші ризики серцевих захворювань

Станом на 2018 рік було зібрано достатньо доказів, що споживання цієї речовини може знизити ризик розвитку проблем зі серцем. Зокрема, олеїнова кислота, яка міститься у харчових оліях, "відлякує" ішемічну хворобу.

Покращення фертильності

Їжа напряму впливає на фертильність. Дослідження показують, що як чоловіки, так і жінки, які дотримуються середземноморської дієти, багатої на оливкову олію, мають більше шансів завести дитину.

Зниження ризиків розвитку діабету

Олія позитивно впливає на рівень цукру в крові. Це, відповідно зменшує шанси на розвиток діабету 2 типу.

Міцніші кістки

Найкраще цьому допоможе молоко, але оливкова олія стане чудовим доповненням до дієти, що зміцнює кісткову тканину.