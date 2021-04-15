Специфическая бессонница: почему мы откладываем сон и что с этим делать
Признавайтесь, когда вы последний раз смещали сон, чтобы досмотреть серию любимого сериала, дочитать еще несколько страниц книги или доделать работу? В такой ситуации не спасает ни усталость, ни здравый смысл, который периодически напоминает, что утром опять проспишь будильник.
Источник:24 канал
Утром, опаздывая на работу, вы клянетесь больше никогда не засиживаться до поздней ночи и восстановить режим, однако уже через несколько дней ситуация повторяется. Попробуем разобраться почему так происходит и при чем здесь прокрастинация.
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Термин "отсрочка сна" впервые описали нидерландские ученые в 2014 году. Впоследствии определение подхватил американский Фонд сна, который предложил собственное определение.
Что такое прокрастинация сна?
По статистике, средняя продолжительность сна сократилась примерно на час по сравнению с 1942-м годом.
Как распознать, что вы прокрастинируете
Почему люди не ложатся спать вовремя / Фото Pexels
Если вы замечаете за собой эти 3 вещи – вы прокрастинатор:
- вы постоянно откладывает сон, сокращая общую продолжительность отдыха;
- у вас нет уважительной причины для прокрастинации;
- вы осознаете, что вы будете плохо себя чувствовать утром и понимаете, что пренебрежение сном негативно влияет на здоровье.
Как отмечают ученые, "прокрастинаторы сна" часто откладывают на ночь выполнения работы по дому, введение домашней бухгалтерии или другие дела, не связанные с отдыхом.
Как это объясняет психология
Ученые, изучающие сон, считают, что феномен откладывание сна возникает из-за "разрыва" между желанием и действием. Такое отклонение объясняется неспособностью к саморегулированию и самоконтроля.
Противники предложенной теории считают, что жертвование сном ради удовольствия является обычной реакцией на чрезмерный стресс. Мозг просто хочет получить больше удовольствия и использует единственное доступное для этого время.
Кто прокрастинирует чаще
Что такое откладывание сна / Фото Pexels
Женщины и студенты чаще откладывали отход ко сну. Также в группу прокрастинаторов вошли "совы" и люди, которые испытывают тревожность на фоне COVID-19. Опросы показали, что удаленный формат работы увеличивает продолжительность рабочего дня, при этом 40% респондентов из 13 стран указали, что имеют проблемы со сном с начала пандемии.
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Последствия прокрастинации:
- дефицит сна приводит к ухудшению мышления, памяти и способности принимать решения;
- повышает риск дневной сонливости, ухудшая производительность;
- откладывание сна связывают с появлением раздражительности;
- такой образ жизни в долгосрочной перспективе повышает риск депрессии и тревожности;
- на фоне недосыпа появляется риск сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений обмена веществ.
Что делать, чтобы засыпать вовремя:
- ложитесь спать в одно и то же время, даже в выходные дни;
- избегайте потребления алкоголя или кофеина во второй половине дня;
- выключайте гаджеты за час до сна;
- откладывайте смартфон и ноутбук подальше от кровати;
- удалите приложения, которые вызывают чрезмерный интерес.
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