Правильне харчування розпочинається з вибору свіжих продуктів, насичених великою кількістю корисних речовин. Проте навіть найздоровіша їжа може втратити свої корисні властивості при неправильному зберіганні.

Часто нам здається, що найкращий спосіб зберегти їжу – покласти її в холодильник. Але це працює не зі всіма продуктами. Зібрали стислий перелік, який допоможе вам зорієнтуватися, як правильно зберігати їжу.

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Банани



Як правильно зберігати банани / Фото Pexels

Холод сповільнює дозріванню бананів, а вологість і темрява прискорять гниття. Якщо ви купуєте банани громами, запам'ятайте, що вони довше зберігатимуться поза холодильником.

Картопля

Що один продукт, який так і кортить закинути в нижній відсік холодильника. Проте картоплю бажано перекласти з пакета в суху картонну коробку та помістити в темне та добре провітрюване місце, куди не потрапляє волога.

А ось низькі температури руйнують картопляний крохмаль, розщеплюючи його до цукрів.

Батат

Це стосується й солодкої картоплі. В холоді вона стає неймовірно твердою, що негативно відбивається на приготуванні. Тож, щоб не викидати гроші на вітер, – зберігайте батат в прохолодному, добре вентильованому і темному місці.

Цибуля

Ймовірно, саме зараз у вашому холодильнику пліснявіє кілограм цибулі. Тож, повернувшися додому перекладіть її в місце, куди поступає достатньо свіжого повітря, адже саме воно подовжить життя неочищеній цибулі.

Коли ви вже очистили цибулю – зберігайте її в холодильнику, бажано в закритому контейнері.

Часник

Якщо ви не хочете, щоб часник почав проростати, пліснявіти чи ставати "гумовим" – перекладіть його поближче до цибулі та уникайте зберігання в холодильнику.

Морква



Як правильно зберігати моркву / Фото Pexels

Кілька днів в холоді провокують гниття моркви. Якщо вам повезе – вона лише стане водянистою, проте ще придатною до вживання. Але, щоб не ризикувати, краще зберігати продукт трохи далі від світла, вологи та холоду.

Авокадо і груші

Ці продукти бажано класти в холодильник, якщо вони вже стали м'якими. Проте, щоб дозріти їм варто знаходитися на теплі, або принаймні при кімнатних температурах.

Помідори

При холоді помідори втрачають аромат та приємний присмак. Такий ефект пов'язують з тим, що при мінусових температурах в плоді руйнуються мембрани. До речі, це впливає й на текстуру плоду.

Мед

Коли справа доходить до зберігання, мед не потребує нашої допомоги. Ховаючи його в холодильник, ми навпаки – прискорюємо кристалізацію цукру.

Диня, кавун, гарбуз

Ці продукти зберігають свої антиоксиданти при кімнатних температурах. Втім, якщо ви вже розрізали плоди – краще все ж заховати їх якомога далі від сонця.

Гарбуз найкраще зберігається в темному, прохолодному, добре провітрюваному приміщенні. А щоб забезпечити його довге зберігання – краще нарізати його масивними кубиками та відправити в морозильну камеру.

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Оливкова олія

Ще один продукт, якому не місце в холодильнику. Оливкова олія стає твердою та конденсується при неправильному зберіганні, тож поставте її в темне прохолодне місце, яке знайдеться на вашій кухні.

Базилік



Як зберігати зелень / Фото Pexels

Зелень, зокрема базилік, в'яне в холодильнику та ще й поглинає запахи інших продуктів. Краще поставити його на стіл в стакан з прісною водою або заморозити.

Абрикоси, ківі, персики, сливи та манго

Всі перераховані продукти не дозрівають в холоді. Що гірше – в таких умовах вони можуть втратити свої поживні речовини. Зберігайте їх в сухому прохолодному місці, наприклад в кухонній шафі.

Цитрусові



Як правильно зберігати цитрусові / Фото Pexels

Ще одна група продуктів, яка псується при тривалому перебуванні на холоді.

Огірки

Оскільки холод пришвидшує розкладання огірка, варто помістити овочі в сухе прохолодне місце.

Болгарський перець і чилі

Перці тьмянію при мінусових температурах. Тому подбайте, щоб вони потрапили не в холодильник, а в якесь прохолодне та сухе місце.

Яблука

Як зберігати яблука / Фото Pexels

Зберігати яблука в холодильнику небезпечно з кількох причин. По-перше, вони виділяють газ, який прискорює дозрівання плодів, що знаходяться поруч, а холод активує ці ферменти. По-друге, в холодильнику яблука втратять частину корисних вітамінів.

Баклажани

Баклажани слід зберігати в темному місці при кімнатній температурі, окремо від інших фруктів і овочів, тому що вони чутливі до етилену, що прискорює дозрівання. Якщо ви все ж поклали їх в холодильник, обов'язково використайте якомога швидше.

Ананаси

Ананаси краще зберігати при кімнатній температурі, але не більше 3-х днів. Розрізаний ананас тримайте не більше 2-х діб в закритому контейнері в холодильнику.