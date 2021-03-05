Список продуктов, которые не стоит хранить в холодильнике
Правильное питание начинается с выбора свежих продуктов, насыщенных большим количеством полезных веществ. Однако даже самая здоровая пища может потерять полезные свойства при неправильном хранении.
Источник:Live-up
Часто нам кажется, что лучший способ сохранить пищу – положить ее в холодильник. Но это работает не со всеми продуктами. Собрали краткий перечень, который поможет вам сориентироваться, как правильно хранить пищу.
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Бананы
Как правильно хранить бананы / Фото Pexels
Холод замедляет созревание бананов, а влажность и темнота ускорят гниения. Если вы покупаете бананы громами, запомните, что дольше они будут сохраняться вне холодильника.
Картофель
Еще один продукт, который так и хочется забросить в нижний отсек холодильника. Однако картофель желательно переложить из пакета в сухую картонную коробку и поместить в темное и хорошо проветриваемое место, куда не попадает влага.
А вот низкие температуры разрушают картофельный крахмал, расщепляя его до сахаров.
Батат
Это касается и сладкого картофеля. В холоде он становится невероятно твердым, что негативно отражается на приготовлении. Чтобы не выбрасывать деньги на ветер, – сохраняйте батат в прохладном, хорошо вентилируемом и темном месте.
Лук
Вероятно, именно сейчас в вашем холодильнике плесневеет килограмм лука. Поэтому, вернувшись домой переложите его на место, куда попадает достаточно свежего воздуха, ведь именно он продлит жизнь неочищенного лука.
Когда вы уже очистили лук – храните его в холодильнике, желательно в закрытом контейнере.
Чеснок
Если вы не хотите, чтобы чеснок начал прорастать, плесневеть становиться "резиновым" – переложите его поближе к луку и избегайте хранения в холодильнике.
Морковь
Как правильно хранить морковь / Фото Pexels
Несколько дней в холоде провоцируют гниения моркови. Если вам повезет – она лишь станет водянистой, однако еще пригодной к употреблению. Но, чтобы не рисковать, лучше хранить продукт чуть дальше от света, влаги и холода.
Авокадо и груши
Эти продукты желательно класть в холодильник, если они уже стали мягкими. Однако, чтобы созреть, им следует находиться на теплые, или по крайней мере при комнатных температурах.
Помидоры
При холоде помидоры теряют аромат и приятный привкус. Такой эффект связывают с тем, что при минусовых температурах в плоде разрушаются мембраны. Кстати, это влияет и на текстуру плода.
Мед
Когда дело доходит до хранения, мед не нуждается в нашей помощи. Пряча его в холодильник, мы наоборот ускоряем кристаллизацию сахара.
Дыня, арбуз, тыква
Эти продукты сохраняют свои антиоксиданты при комнатных температурах. Но если вы уже разрезали плоды – лучше все же спрятать их подальше от солнца.
Тыква лучше сохраняется в темном, прохладном, хорошо проветриваемом помещении. А чтобы обеспечить длительное хранение – лучше нарезать ее массивными кубиками и отправить в морозильную камеру.
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Оливковое масло
Еще один продукт, которому не место в холодильнике. Оливковое масло становится твердым и конденсируется при неправильном хранении, поэтому поставьте его в темное прохладное место.
Базилик
Как хранить зелень / Фото Pexels
Зелень, в частности базилик, вянет в холодильнике, а также поглощает запахи других продуктов. Лучше поставить его на стол в стакан с пресной водой или заморозить.
Абрикосы, киви, персики, сливы и манго
Все перечисленные продукты не созревают в холоде. Что хуже – в таких условиях они могут потерять свои питательные вещества. Храните их в сухом прохладном месте, например в кухонном шкафу.
Цитрусовые
Как правильно хранить цитрусовые / Фото Pexels
Еще одна группа продуктов, которые портятся при длительном пребывании на холоде.
Огурцы
Поскольку холод ускоряет разложение огурца, следует поместить овощи в сухое прохладное место.
Болгарский перец и чили
Перцы тускнеют при минусовых температурах. Поэтому позаботьтесь, чтобы они попали не в холодильник, а в какое-то прохладное и сухое место.
Яблоки
Как хранить яблоки / Фото Pexels
Хранить яблоки в холодильнике опасно по нескольким причинам. Во-первых, они выделяют газ, который ускоряет созревание плодов, находящихся рядом, а холод активирует эти ферменты. Во-вторых, в холодильнике яблоки потеряют часть полезных витаминов.
Баклажаны
Баклажаны следует хранить в темном месте при комнатной температуре, отдельно от других фруктов и овощей, потому что они чувствительны к этилену, что ускоряет созревание. Если вы все же положили их в холодильник, обязательно используйте как можно быстрее.
Ананасы
Ананасы лучше хранить при комнатной температуре, но не более 3-х дней. Разрезанный ананас держите не более 2-х суток в закрытом контейнере в холодильнике.
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