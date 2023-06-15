С этим огородным продуктом следует экспериментировать не всем. Некоторым он может причинить немало вреда.

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Кому нельзя есть редис

Редис – популярный овощ, который с появлением тепла появляется в холодильниках и на овощных тарелках многих. Корнеплод содержит много витаминов группы В и минеральных веществ. Характерной горчинке плоду добавляет горчичное масло, которое есть в составе и может пробуждать аппетит.

Выбирать продукт следует опираясь на внешний вид и прочность редиса: плод должен быть твердым, а на кожуре не должно быть неровностей. Добавлять его можно в салат, однако перед употреблением следует вымачивать в ледяной воде. Такой лайфхак поможет оградить организм от избытка нитратов, которые могут содержаться в парниковых овощах.



Кому следует избегать употребления редиса / Фото Pexels

Предостерегает некоторых людей от потребления редиса звездная диетолог Светлана Фус. Противопоказано употреблять его людям с этими заболеваниями: