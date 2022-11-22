Вибрати стрижку варто з врахування рис обличчя, стилю одягу та інших факторів. Проте ці три універсальні стрижки будуть до лиця майже всім.

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3 зачіски для жінок, яким за 40

Піксі

Піксі – це класична, смілива та елегантна стрижка. Вона вміло підкреслює риси обличчя, гарно виділяє вилиці. Перевага ще й тому, що нашарування додають навіть тонкому волоссю гарного об'єму. Піксі прибере млявий та нудний вигляд, допоможе виглядати ефектно та приховати непотрібні роки.

Геллі Беррі обирає стрижку піксі / Фото з інстаграму

Багатошаровий боб з чубчиком

Не варто боятись таких сміливих експериментів. Особливо хвилястий боб підійде власницям кучерявого волосся. Стрижка надає укладці ще більшого об'єму завдяки багатошаровості, яку створює майстер. Боб до підборіддя буде гарно акцентувати на ваших очах та вилицях, додасть вигляду ніжної гостроти.

Тонка гривка, як у Селени Гомес, теж може приховати багато візуальних вікових змін. Чимало жінок стикаються з тоншанням або ж випадінням волосся на маківці.

Стрижка, як у Селени Гомес, буде до лиця багатьом / Фото з інстаграму

Ця зачіска ідеальна для жінок старше 40. Це допоможе приховати їхній лоб і будь-які ознаки зморшок або природного старіння, щоб виглядати молодше. Це так підходить жінкам, які мають густе волосся, а також тонке,

– пояснює експерт з питань волосся Джин Уілл.

Асиметричний боб

Це гарна альтернатива звичайному плоскому бобу, адже асиметрія миттєво додасть волоссю об'єму. Цікаво, що стрижка дозволяє зберегти довжину та уникнути сильних змін у загальному образі, якщо до цього ви віддавали перевагу довжині до плеча.



Асиметричний боб у Шарліз Терон / Фото з інстаграму

Текстурований асиметричний боб – ще один чудовий вибір для тонкого волосся. Цей стиль настільки модний, що ідеально підходить для того, щоб жінки в розквіті сил виглядали надзвичайно шикарно. Асиметрія додає рухливості та робить вигляд привабливо молодим,

– зазначає стиліст.