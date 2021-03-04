Проблемы с кожей могут быть вызваны различными факторами, включая сезонные изменения, обезвоживание, старение, аллергию или дефицит микроэлементов. Если ваш обычный режим ухода перестал справляться с шелушением и сухостью, попробуйте взглянуть на проблему изнутри.

Самой распространенной причиной сухости кожи является обычная дегидратация. Поэтому попробуете начать лечение с применения большего количества воды. Питьевая вода часто оказывается эффективным и простым способом улучшения состояния кожи. Если этого оказалось мало – не расстраивайтесь. Существует множество способов устранить неприятные дефекты.

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Кроме обезвоживания, существует ряд других факторов, которые способствуют пересыханию кожи: употребление нездоровой пищи, дефицит микроэлементов или жестокая диета. В таком случае вам могут помочь некоторые поливитаминные комплексы и правильно настроенный рацион.

Витамин С



Как бороться с сухостью кожи / Фото Pexels

Витамин С не только укрепляет иммунную систему, но и улучшает состояние кожи. На 100 граммов эпидермиса у людей приходится примерно 64 миллиграммов этого микроэлемента, а когда этот уровень снижается – кожа начинает шелушиться.

Исследование 2017 года показало, что добавки витамина С могут улучшить барьерную функцию кожи и помочь удержанию воды, предотвращая сухость кожи. Исследование, проведенное годом ранее, показало, что добавка витамина С, цинка и белка помогает снизить шероховатость кожи.

Витамин D

Витамин D – это жирорастворимый витамин, который тоже улучшает барьерную функцию кожи и ускоряет рост новых клеток кожи.

Еще в 2013 году исследователи обнаружили корреляцию между уровнем витамина D и увлажнением кожи, а исследования 2015 года подтвердило, что прием добавок витамина D может устранить признаки ксероза.

Исследования с 2018 года показывают, что низкий уровень витамина D в крови связан с развитием экземы и псориаза, которые могут привести к зуду и сухости.

Витамин Е

Витамин Е – мощный антиоксидант с противовоспалительным действием.

Исследование 2015 показало, что применение витамина Е внутрь является эффективным для уменьшения симптомов экземы. Также он применяется для защиты от повреждения свободными радикалами и для ускорения заживления ран.

Витамин Е содержится во многих растительных маслах, орехах, семенах, арахисовом масле, шпинате, красном болгарском перце и авокадо

Рыбий жир

Незаменимые жирные кислоты, которые находиться в рыбьем жире, помогают уменьшить воспалительный процесс и способствуют увлажнению кожи. Кроме этого добавка укрепляет жировой кислотный барьер кожи.

Рыбий жир может быть полезным дополнительным элементом при лечении псориаза – хронического воспалительного заболевания кожи. Исследование 2015 года показало, что ежедневное употребление рыбьего жира в течение от 6 недель до 6 месяцев помогает уменьшить симптоматику.

Еще одно исследование 2015 году на крысах с индуцированной сухой кожей показало, что пероральные добавки рыбьего жира значительно усиливают увлажнение кожи, уменьшают потери воды и облегчают зуд по сравнению с крысами, которые не получали добавки.

Пробиотики



Какие вещества помогут устранить сухость / Фото Pexels