Сухость и шелушение кожи: 9 витаминов, которые помогут в борьбе с ксерозом
Проблемы с кожей могут быть вызваны различными факторами, включая сезонные изменения, обезвоживание, старение, аллергию или дефицит микроэлементов. Если ваш обычный режим ухода перестал справляться с шелушением и сухостью, попробуйте взглянуть на проблему изнутри.
Источник:Greatist
Самой распространенной причиной сухости кожи является обычная дегидратация. Поэтому попробуете начать лечение с применения большего количества воды. Питьевая вода часто оказывается эффективным и простым способом улучшения состояния кожи. Если этого оказалось мало – не расстраивайтесь. Существует множество способов устранить неприятные дефекты.
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Кроме обезвоживания, существует ряд других факторов, которые способствуют пересыханию кожи: употребление нездоровой пищи, дефицит микроэлементов или жестокая диета. В таком случае вам могут помочь некоторые поливитаминные комплексы и правильно настроенный рацион.
Витамин С
Как бороться с сухостью кожи / Фото Pexels
Витамин С не только укрепляет иммунную систему, но и улучшает состояние кожи. На 100 граммов эпидермиса у людей приходится примерно 64 миллиграммов этого микроэлемента, а когда этот уровень снижается – кожа начинает шелушиться.
Исследование 2017 года показало, что добавки витамина С могут улучшить барьерную функцию кожи и помочь удержанию воды, предотвращая сухость кожи. Исследование, проведенное годом ранее, показало, что добавка витамина С, цинка и белка помогает снизить шероховатость кожи.
Витамин D
Витамин D – это жирорастворимый витамин, который тоже улучшает барьерную функцию кожи и ускоряет рост новых клеток кожи.
Еще в 2013 году исследователи обнаружили корреляцию между уровнем витамина D и увлажнением кожи, а исследования 2015 года подтвердило, что прием добавок витамина D может устранить признаки ксероза.
Витамин Е
Витамин Е – мощный антиоксидант с противовоспалительным действием.
Исследование 2015 показало, что применение витамина Е внутрь является эффективным для уменьшения симптомов экземы. Также он применяется для защиты от повреждения свободными радикалами и для ускорения заживления ран.
Витамин Е содержится во многих растительных маслах, орехах, семенах, арахисовом масле, шпинате, красном болгарском перце и авокадо
Рыбий жир
Незаменимые жирные кислоты, которые находиться в рыбьем жире, помогают уменьшить воспалительный процесс и способствуют увлажнению кожи. Кроме этого добавка укрепляет жировой кислотный барьер кожи.
Рыбий жир может быть полезным дополнительным элементом при лечении псориаза – хронического воспалительного заболевания кожи. Исследование 2015 года показало, что ежедневное употребление рыбьего жира в течение от 6 недель до 6 месяцев помогает уменьшить симптоматику.
Еще одно исследование 2015 году на крысах с индуцированной сухой кожей показало, что пероральные добавки рыбьего жира значительно усиливают увлажнение кожи, уменьшают потери воды и облегчают зуд по сравнению с крысами, которые не получали добавки.
Пробиотики
Какие вещества помогут устранить сухость / Фото Pexels
Ряд исследований настаивает на связи между потреблением пробиотиков и увлажнением кожи. Исследование 2015 года показало, что люди, которые 8 недель получали дозу бактерий Lactobacillus plantarum значительно улучшили барьерную функцию кожу. Поэтому диета, богатая пробиотиками, может помочь коже оставаться мягкой, гладкой и увлажненной.
Коллаген
Исследование с участием 69 женщин показало, что использование 2,5 – 5 граммов коллагена в день (в течение 8 недель), помогают улучшить гидратацию и эластичность кожи. Обзор 11 исследований также обнаружил, что прием от 2,5 – 10 граммов пероральных добавок коллагена в день (от 4 до 24 недель), может справиться с сухостью кожи.
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Гиалуроновая кислота
Даже местное применение гиалуроновой кислоты помогает коже удерживать влагу, бороться с сухостью кожи и делать ее более гладкой.
Исследование 2017 показало, что добавка гиалуроновой кислоты в сочетании с биотином, витамином С, медью и цинком увлажняет и улучшает эластичность кожи. Также вещество устраняет шероховатость и уменьшает морщины после 40 дней регулярного применения.
Керамиды
Увлажнения кожи / Фото Pexels
Керамиды – это молекулы жира, которые составляют 50% природного барьера кожи. Именно эти липиды помогают защитить кожу от чрезмерной сухости и удерживают в ней влагу.
Исследование 2018 года, проведенного с участием 114 женщин, показали, что добавка керамидов уменьшила объем морщин глаз после 8 недель применения.
Алоэ вера
В 2016 году исследование, проведенное с участием 64 женщин показало, что 12-недельный прием добавок с жирными кислотами, полученных с алоэ, значительно улучшал влажность и эластичность кожи. Однако изучение этого вещества для перорального применения до сих пор продолжается, поэтому выводы делать пока рано.
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