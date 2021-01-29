Поява немовляти в оселі – завжди велике щастя. Втім, інколи ці радісні моменти може зіпсувати пронизливий дитячий плач. Про що свідчить така поведінка дитини та чи можливо швидко та безпечно усунути причини дискомфорту?

Джерело: 24 канал

До 6-місячного віку плач новонародженого спричинений коліками. Впродовж цього періоду відбувається адаптація малюка до нового способу харчування, яке значно відрізняється від того, як дитина отримувала їжу під час внутрішньоутробного розвитку. Шлунково-кишковий тракт починає працювати в незвичному для себе режимі та, як наслідок, – провокує дискомфорт. Поступово цей процес налагоджується і коліки зникають. В сім’ї настає період затишшя, та, на жаль, він триває не так довго, як того б хотілося.

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На шостому місяці життя у малюків починають прорізуватися перші зубки. Біль, що супроводжує цей процес знову викликає появу різкого, пронизливого плачу. Зазвичай, дитина плаче вночі, а безліч молодих батьків не відразу розуміють, що саме турбує їх маля.



Причини плачу малюка / Фото iStock

Щоб полегшити діагностику, пропонуємо перелік ознак, встановлених Американською академією педіатрії. Ці 8 симптомів характерні для прорізування зубів.

збільшення слиновиділення

набряк та біль ясен

висипання на обличчі, що виникає через підвищене слиновиділення

бажання багато жувати тверді предмети (пипки, іграшки, пальці та інші предмети)

плаксивість, неспокій, дратівливість, швидка зміна настрою

незначне підвищення температури до 38°C (на нетривалий проміжок часу)

відмова від їжі (через неприємні та болючі відчуття)

можливе почервоніння щік з однієї або з обох сторін

Навіть один з перерахованих симптомів – це сигнал, що у дитини скоро проріжеться перший зубчик.

Для зменшення інтенсивності болю, який виникає внаслідок прорізування зубів у малечі, батьки користуються гелями на основі бензокаїну або лідокаїну, оскільки вони мають швидкий ефект знеболення. Проте дія цих препаратів коротка, вони швидко змиваються слиною, можуть ускладнити ковтання, спровокувати значні алергічні реакції та хвороби крові.



Симптоми прорізування зубів / Джерело AAP /Інфографіка 24 канал

Цікаво. Згідно з FDA зубні гелі на основі вищевказаних діючих речовин не рекомендуються для використання у дітей до 2-х років у зв‘язку зі значною кількістю небажаних ефектів.

Тому педіатри все частіше звертають свою увагу на препарати на натуральній основі, які мають доведену ефективність. Фахівці рекомендують їх застосовувати для лікування чи з метою профілактики ускладнень певних станів або хвороб. Лікарські засоби натурального походження будуть безпечними для малюка та можуть полегшити його самопочуття без шкоди його організму. Одним з таких препаратів є Вібуркол, ефективність та безпечність якого, були доведені в клінічному дослідженні, що проводилось на просторах Європи.

У складі препарату міститься:

Chamomilla recutita – підвищує поріг сприйняття болю та відновлює процеси власної регуляції в організмі. Широко застосовується при нервовому збудженні у дітей, прорізуванні зубів.

– підвищує поріг сприйняття болю та відновлює процеси власної регуляції в організмі. Широко Belladonna – посилює дію Chamomilla recutita та є основним компонентом для лікування больового синдрому у дітей.

– посилює дію Chamomilla recutita та є основним компонентом Plantago major – чинить заспокійливу дію.

– чинить заспокійливу дію. Calcium carbonicum – має виражений анальгетичний ефект.



Препарат Вібрукол / Фото Heel

І це далеко не весь перелік компонентів препарату Вібуркол, які дають можливість препарату справляти комплексну дію та забезпечувати знеболювальний, спазмолітичний, заспокійливий, протизапальний та інші ефекти.

Зручна форма випуску препарату у вигляді свічок не принесе незручностей для застосування у малечі.

Відомий факт: основна кількість лікарських засобів не може застосовуватись дітьми, оскільки має безліч протипоказань в період росту та розвитку організму.



Траумель С гель / Фото Heel

Під час прорізування зубів, можна застосовувати мазь Траумель С. До її складу входять натуральні компоненти. Аплікація мазі Траумель С на ясна, не лише знижує їх чутливість, а й забезпечує протизапальний ефект. Коштом зменшення запалення, препарат послаблює набряк, а відтак – знижує інтенсивність свербіння.

Втамування свербіння є дуже важливим фактором, адже саме воно викликає у дитини бажання постійно жувати.



Чим небезпечне свербіння ясен / Фото iStock

Це небезпечно, як мінімум тим, що, натискаючи яснами на тверді предмети, маля може пошкодити слизову рота. Такі травми загрожують розвитком стоматиту та інших захворювань. Тож з метою профілактики запальних процесів та для зменшення чутливості ясен – спробуйте мазь Траумель С.

Клінічно доведено: щоденні аплікації мазі Траумель С на ушкоджену ділянку ясен, забезпечать протизапальну, антибактеріальну та знеболювальну дії.

Застосування обох препаратів можливе з перших місяців життя дитини.

Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов‘язково ознайомитись з інструкцією на лікарські засоби.