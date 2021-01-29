Появление младенца в доме – всегда большое счастье. Но иногда эти радостные моменты может испортить пронзительный детский плач. О чем свидетельствует такое поведение ребенка и возможно ли быстро и безопасно устранить причины дискомфорта?

Источник: Полезно 24

До 6-месячного возраста плач новорожденного вызванный коликами. В течение этого периода происходит адаптация малыша к новому образу питания, который значительно отличается от того, как ребенок получал пищу во время внутриутробного развития. Желудочно-кишечный тракт начинает работать в непривычном для себя режиме и, как следствие, – провоцирует дискомфорт. Постепенно этот процесс налаживается, и колики исчезают. В семье наступает период затишья, но, к сожалению, он длится не так долго, как того бы хотелось.

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На шестом месяце жизни, у детей начинают прорезываться первые зубки. Боль, сопровождающая этот процесс, снова вызывает появление резкого, пронизывающего плача. Обычно, ребенок плачет ночью, а множество молодых родителей не сразу понимают, что именно беспокоит их малыша.



Причины плача малыша / Фото iStock

Чтобы облегчить диагностику, предлагаем перечень признаков, установленных Американской академией педиатрии. Эти 8 симптомов характерны для прорезывания зубов:

увеличенное слюноотделение

отек и боль десен

высыпание на лице, возникающее из-за повышенного слюноотделения

желание много жевать твердые предметы (соски, игрушки, пальцы и другие предметы)

плаксивость, беспокойство, раздражительность, быстрая смена настроения

незначительное повышение температуры до 38°C (на непродолжительный промежуток времени)

отказ от пищи (из-за неприятных и болезненных ощущений)

возможно покраснение щек с одной или с обеих сторон



Симптомы прорезывания зубов / Источник AAP /Инфографика 24 канал

Даже один из перечисленных симптомов – это сигнал, что у ребенка скоро прорежется первый зубик.

Для уменьшения интенсивности боли, которая возникает в результате прорезывания зубов у малышей, родители пользуются гелями на основе бензокаина или лидокаина, поскольку они имеют быстрый эффект обезболивания. Однако действие этих препаратов недолгое, они быстро смываются слюной, могут осложнить глотания, спровоцировать значительные аллергические реакции и болезни крови.

Интересно. Согласно FDA зубные гели на основе вышеуказанных действующих веществ не рекомендуются для использования для детей до 2-х лет в связи с большим количеством побочных эффектов.

Поэтому педиатры все чаще обращают свое внимание на препараты на натуральной основе, которые имеют доказанную эффективность. Специалисты рекомендуют применять их для лечения или профилактики осложнений определенных состояний или болезней. Лекарственные средства натурального происхождения будут безопасными для малыша и могут облегчить его самочувствие без ущерба его организма. Одним из таких препаратов является Вибуркол, эффективность и безопасность которого были доказаны в клиническом исследовании, что проводилось на просторах Европы.

В составе препарата содержится:

Chamomilla recutita – повышает порог восприятия боли, и восстанавливает процессы саморегуляции в организме . Широко применяется при нервном возбуждении у детей, прорезывании зубов.

– повышает порог восприятия боли, и . Широко применяется Belladonna – усиливает действие Chamomilla recutita и является основным компонентом для лечения болевого синдрома у детей.

– усиливает действие Chamomilla recutita и является основным компонентом Plantago major – оказывает успокаивающее действие.

– оказывает Calcium carbonicum – имеет выраженный анальгетический эффект.

Препарат Вибрукол / Фото Heel

И это далеко не весь перечень компонентов препарата Вибуркол, которые дают препарату возможность оказывать комплексное воздействие и обеспечивать обезболивающее, спазмолитическое, успокаивающее, противовоспалительное и другие эффекты.

Удобная форма выпуска препарата в виде свечей не принесет неудобств для применения малышам.

Известный факт: основное количество лекарственных средств не может применяться детьми, поскольку имеет множество противопоказаний в период роста и развития организма.

Траумель мазь / Фото Compendium

Во время прорезывания зубов, можно применять мазь Траумель С. В ее состав входят натуральные компоненты. Аппликация мази Траумель С на десну, не только снижает их чувствительность, но и обеспечивает противовоспалительный эффект. Путем уменьшения воспаления, препарат ослабляет отек, а затем – снижает интенсивность зуда.

Устранение зуда является очень важным фактором, ведь именно он вызывает у ребенка желание постоянно жевать.



Чем опасен зуд десен / Фото iStock

Это опасно, как минимум тем, что, нажимая деснами на твердые предметы, малыш может повредить слизистую рта. Такие травмы угрожают развитием стоматита и других заболеваний. Поэтому с целью профилактики воспалительных процессов и для уменьшения чувствительности десен – попробуйте мазь Траумель С.

Клинически доказано: ежедневные аппликации мази Траумель С на поврежденный участок десны, обеспечат противовоспалительное, антибактериальное и обезболивающее действия.

Применение этих препаратов возможно с первых месяцев жизни ребенка.

Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и обязательно ознакомиться с инструкцией на лекарственные средства.