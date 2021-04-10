Кожен з нас знає людей, які є чудовими слухачами. Незалежно від того, в якій ми перебуваємо ситуації, вони знають, що сказати та як підтримати. Вони турботливі, оптимістичні, коректні та уважні.

Мабуть, ви знаєте й тих, хто майстерно керує своїми емоціями. Вони не панікують в стресових ситуаціях та здатні спокійно підійти навіть до безвихідних задач. Вони приймають раціональні рішення та знають, коли довіряти своїй інтуїції. Їх не пригнічує критика та зовнішні скандали.

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Такі люди мають високий ступінь емоційного інтелекту. Вони добре знають себе, а також добре розуміють емоції оточення.

Емоційний інтелект – це здатність розуміти та керувати власними емоціями, а також розуміти емоції інших людей.

Ви хотіли б бути подібним до цих людей?

Можливо, вам залишився лише один крок до того, щоб опанувати своїми емоціями. Або – вам потрібна невеличка допомога та підтримка експертів, яка виведе вас на новий рівень. Дізнайтеся про це, пройшовши наш тест!

Як прокачати емоційний інтелект