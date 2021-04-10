Каждый из нас знает людей, которые являются прекрасными слушателями. Независимо от того, в какой мы находимся ситуации, они знают, что сказать и как поддержать. Они заботливые, оптимистичные, корректные и внимательные.

Наверное, вы знаете и тех, кто мастерски управляет своими эмоциями. Они не паникуют в стрессовых ситуациях и способны спокойно подойти даже к безвыходным задачам. Они принимают рациональные решения и знают, когда доверять своей интуиции. Их не угнетает критика и внешние скандалы.

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Такие люди обладают высокой степенью эмоционального интеллекта. Они хорошо знают себя, а также хорошо понимают эмоции окружающих.

Эмоциональный интеллект – это способность понимать и управлять собственными эмоциями, а также понимать эмоции других людей.

Вы бы хотели быть похожим на этих людей?

Возможно, вам остался лишь один шаг к тому, чтобы овладеть своими эмоциями. Или – вам нужна небольшая помощь и поддержка экспертов, которая выведет вас на новый уровень. Узнайте об этом, пройдя наш тест!

Как прокачать эмоциональный интеллект