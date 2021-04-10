Тест: проверьте свой уровень эмоционального интеллекта
Каждый из нас знает людей, которые являются прекрасными слушателями. Независимо от того, в какой мы находимся ситуации, они знают, что сказать и как поддержать. Они заботливые, оптимистичные, корректные и внимательные.
Источник:24 канал
Наверное, вы знаете и тех, кто мастерски управляет своими эмоциями. Они не паникуют в стрессовых ситуациях и способны спокойно подойти даже к безвыходным задачам. Они принимают рациональные решения и знают, когда доверять своей интуиции. Их не угнетает критика и внешние скандалы.
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Такие люди обладают высокой степенью эмоционального интеллекта. Они хорошо знают себя, а также хорошо понимают эмоции окружающих.
Вы бы хотели быть похожим на этих людей?
Возможно, вам остался лишь один шаг к тому, чтобы овладеть своими эмоциями. Или – вам нужна небольшая помощь и поддержка экспертов, которая выведет вас на новый уровень. Узнайте об этом, пройдя наш тест!
Как прокачать эмоциональный интеллект
- Наблюдайте, как вы реагируете на людей. Спешите вы оценивать их действия, не узнав обстоятельств и мотивов? Мыслите ли вы стереотипами? Можете ли вы поставите себя на чужое место? Попробуйте быть более открытым и воспринимать различные точки зрения.
- Посмотрите на рабочую среду. Вы ищете одобрения или наоборот ведете себя слишком скромно. Иногда стоит дать шанс другим, а иногда – проявить свое мнение. Не бойтесь остаться в аутсайдерах или вырываться вперед, если вы чувствуете, что это необходимо для повышения качества вашей жизни.
- Поработайте с самооценкой. Признайте, что вы не идеальны, найдите свои слабые стороны и прорабатывает их. Наберитесь смелости взглянуть на себя честно – это может изменить вашу жизнь.
- Обратите внимание, как вы реагируете на стрессовые ситуации. Вы расстраиваетесь, когда все идет не по плану? Или обвиняете в этом всех, кто вас окружает? Способность сохранять спокойствие и брать ответственность за обстоятельства – это невероятная важное умение, которое повышает вашу ценность на работе и в обычных ситуациях.
- Возьмите ответственность за свои действия. Если вы задели чьи-то чувства – извинитесь, если допустили ошибку – честно признайтесь и работайте над тем, чтобы исправить это.
- Думайте на 2 шага вперед. Как ваше решение повлияет на других? Как они будут чувствовать себя, когда вы сделаете это? Нужен ли вам такой опыт? Только честный взгляд на ситуацию позволит избежать нежелательных последствий.
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