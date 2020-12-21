Часто ми самостійно діагностуємо в себе порушення тиску, усуваємо їх кавою чи зеленим чаєм; замість візитів до лікарів – гуглимо симптоми; замість того, щоб поміряти тиск віримо, що відчуємо порушення. Втім, не все так просто.

Серцеві захворювання та ураження системи кровообігу – одна з найпоширеніших причин смертей українців. Неправильна діагностика та самолікування, небажання звертатися до лікарів та народна медицина, незнання термінології та відсутність елементарних знань про серцево-судинну систему. Здається, що цей список можна продовжувати безкінечно.

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Щоб перевірити, що ви знаєте про серце, тиск та систему кровообігу, Корисно 24 публікує короткий тест, який допоможе вам зорієнтуватися, які знання слід підтягнути, щоб не потрапити в групу ризику.

Попри те, що ризик серцевих захворювань збільшується під впливом деяких факторів (стать, вік, спадковість), корисні звички та активний спосіб життя можуть відтермінувати проблеми. Тож не намагайтеся перекласти відповідальність, а займіться своїм здоров'ям просто зараз!

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