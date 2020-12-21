Часто мы самостоятельно диагностируем в себя нарушение давления, устраняем их кофе или зеленым чаем; вместо визитов к врачам – гуглим симптомы; вместо того, чтобы померить давление – верим, что почувствуем нарушение. Но не все так просто.

Сердечные заболевания и поражения системы кровообращения – одна из самых распространенных причин смертей украинцев. Неправильная диагностика и самолечение, нежелание обращаться к врачам и народная медицина, незнание терминологии и отсутствие элементарных знаний о сердечно-сосудистой системе. Кажется, что этот список можно продолжать бесконечно.

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Чтобы проверить, что вы знаете о сердце, давлении и системе кровообращения, Полезно 24 публикует короткий тест, который поможет вам сориентироваться, какие знания следует подтянуть, чтобы не попасть в группу риска.

Несмотря на то, что риск сердечных заболеваний увеличивается под влиянием некоторых факторов (пол, возраст, наследственность), полезные привычки и активный образ жизни могут отсрочить проблемы. Поэтому не пытайтесь переложить ответственность, а займитесь своим здоровьем прямо сейчас!

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