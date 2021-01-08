Некоторые нутрициологи утверждают, что фигура женщины зависит от того, какая из желез внутренней секреции отвечает за обмен веществ. В соответствии с этим они разделяют строение женского тела на 4 типа. Каждый из них имеет свои особенности. Узнайте о них!

Нутрициологиня и тренерка Барбара Шмидт убеждена, что эффективная коррекция тела происходит только в том случае, если мы понимаем свою генетику и гормональный фон, сообщает Psychologies. Именно поэтому, занимаясь в зале, одни – сразу замечают результат, а другие – годами не могут избавиться от надоедливых складок.

Впрочем, если присмотреться к своему телу тщательно – оно же даст ответы на все вопросы.

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Фигура "яблоко"

Доминируют – надпочечники

Фигура типа "яблоко"

Основные признаки. Верхняя часть тела шире нижней. Плечи широкие, грудь – выраженная, руки и ноги – сильные и упругие. Нет склонности к целлюлиту. Если женщины такого типа полнеют, то первыми набирают в весе грудь, руки и живот.

Психологический портрет. По своей природе эти женщины – лидеры, которые быстро принимают решения, управляют процессом и берут ответственность за результат на себя. Они не нуждаются в советах и ​​не знают меры. Поэтому часто среди таких женщин встречаются трудоголики, фанаты спорта или шопоголики.

Достоинства фигуры. Такие женщины выглядят ухоженными и подтянутыми, даже если сами по себе – склонны к полноте. Отсутствие целлюлита и упругая кожа – еще одно преимущество их строения.

Недостатки фигуры. Если набрать лишние кило – силуэт приобретет черт "борца" с очень выраженным верхом и узкими бедрами.

Питание. Лучше всего для женщин типа "яблоко", перейти на вегетарианскую диету. Стоит отказаться от жирных сливок, соусов и сладкого шоколада в больших количествах.

Полезные привычки. Необходимо регулярно снимать с себя ответственность, "отключаться" от забот и наслаждаться природой, хорошим сериалом или временем, проведенным в компании друзей.

Тип спорта. Адреналин, вырабатываемый надпочечниками, требует постоянной активности. Лучше выбрать бег, аэробику, горные лыжи. Учтите, что этот тип фигуры нуждается в таких нагрузках, которые исключают накачки мышц рук.

Фигура "прямоугольник"

Доминирует – гипофиз

Фигура типа "прямоугольник"

Основные признаки. Тело подростка с узкими бедрами, без выраженной талии. Маленькие руки и ноги, на фоне которых очень выражена голова. Из-за узкой кости у таких женщин аккуратная тазовая область и маленькие ягодицы. Набирая вес, такие женщины полнеют в области живота.

Психологический портрет. Эти женщины – интроверты, со склонностью к искусству и наукам. Самодостаточные и целеустремленные. Часто, из-за погружений во внутренний мир, забывают не только о насущных проблемах, но и о своем здоровье.

Достоинства фигуры. Благодаря равномерному распределению жира, всегда выглядят стройными и подтянутыми. Такой тип фигуры не может испортить ни чрезмерная полнота, ни худоба.

Недостатки фигуры. Из-за невыраженной талии, необходимо подбирать одежду, которая поможет подчеркнуть пропорциональность тела. Из-за слабой лимфатической системе у таких женщин возникает отечь кожи и припухлость лица.

Питание. Рекомендуется снизить количество углеводов и добавить в рацион больше белка. Прекрасно для этой фигуры подойдут овощи, продукты из муки грубого помола и пряности. Стоит ограничивать количество употребленного молока и сладостей. Завтрак должен быть полноценным, а ужин – минимальным.

Полезные привычки. Такие женщины чувствительны к запахам, звукам и свету. Поэтому им рекомендуется окружить себя приятными мелочами: ароматическими свечами, цветами, настольными лампами, декоративным искусством.

Тип спорта. Силовые нагрузки помогут с рельефностью, уберут живот и подчеркнут талию.

Фигура "песочные часы"

Доминирует – щитовидная железа

Фигура типа "песочные часы"

Основные признаки. Полнеть начинают с бедер, а вот ноги остаются худыми и вытянутыми даже при избыточном весе.

Психологический портрет. Веселые, позитивные и активные фантазерки, которые "не лезут за словом в карман" и очень простые в коммуникации.

Достоинства фигуры. Если такая женщина не склонна к полноте, ее силуэт будет практически идеален.

Недостатки фигуры. Слабые места – мускулатура и хрупкие кости. Из-за чрезмерной сухости и тонкость кожи, женщины типа "песочные часы" часто страдают от просвета капилляров и тусклости лица. Набор лишнего веса проявляется целлюлитом на бедрах и ягодицах.

Питание. В холодильнике таких женщин должны быть зеленые овощи (салат, щавель, брокколи, лук) и бобовые. Они помогут с энергией и выведут токсины. Также рекомендуется употреблять нежирные животные белки с молочными продуктами. Из рациона следует исключить хлеб, алкоголь, кофеин и сахар.

Полезные привычки. Регулярный горячий душ или баня помогут стабилизировать кровообращение, снимут ощущение тревоги и стресс в конце рабочего дня.

Тип спорта. Лучше всего подойдут групповые, уличные и танцевальные виды тренировок. Обладательницы этого типа фигуру потенциальные "совы", поэтому их тренировка должна проходить во второй половине дня.

Фигура "груша"

Доминируют – яичники

Фигура типа "груша"

Основные признаки. Классическое женское тело с узкой верхней частью, округлыми бедрами и ягодицами.

Психологический портрет. Заботливые, сочувствующие и уязвимы. Легко сходятся с окружающими, интуитивно чувствуют их настроение и могут помочь в решении сложных вопросов.

Достоинства фигуры. Даже набрав вес, такая женщина не "заплывает" в талии, а ее живот остается плоским и подтянутым.

Недостатки фигуры. Такие женщины особенно подвержены целлюлиту. В юности выглядит "круглее" своих сверстниц, а во время беременности существует риск серьезно поправиться.

Питание. Обмен веществ помогут стабилизировать фрукты и овощи. В рацион следует добавить брокколи, сою и нежирные белки. Чтобы избежать набора веса, из рациона следует исключить масло, соусы, шоколад и хлебобулочные изделия. Плохо усваиваются уксус и лимонный сок. Если утром у таких женщин нет аппетита –это нормально. В таком случае завтрак можно пропустить.

Полезные привычки. Женщинам этого типа фигуры невероятно важно общение. И наоборот – им противопоказана одиночество и общение с токсичными людьми. Чтобы бороться со стрессом, стоит заняться йогой и дыхательной гимнастикой.

Тип спорта. Из-за замедленного обмена веществ следует выполнять как можно больше упражнений на выносливость. Лучше тренироваться утром.

Конечно, предложенная классификация – не абсолютна, ведь гормональная система слишком сложна и индивидуальна. Поэтому прислушайтесь к желаниям своего тела и вам точно удастся наладить режим питания и тренировок!