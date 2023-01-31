Готові приготувати ідеальну піцу? Дотримуйтеся цього рецепту, і кінцевий продукт вас приємно здивує.

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Рецепт ідеального тіста для піци

Інгредієнти:

500 грамів борошна;

1 чайна ложка солі;

пів чайної ложки сухих дріжджів (не швидкорозчинних);

400 мілілітрів теплої води;

масло для змащування.

Приготування

Змішайте борошно та сіль у мисці. Дріжджі розчиніть у воді. Завжди варто почекати 5 хвилин, перш ніж використовувати рідину, щоб перевірити, чи працюють дріжджі (маленькі шматочки почнуть підніматися доверху).

Замішайте м'яке тісто, яке не липне до рук. У процесі намагайтеся не додавати багато борошна. Це займе близько 10 хвилин.

Змастіть маслом миску і покладіть туди тісто. Переверніть, щоб воно злегка вкрилося олією. Щільно накрийте харчовою плівкою, а потім рушником. Поставте в тепле місце без протягів і залиште, доки тісто не збільшиться вдвічі.

Покладіть тісто в миску та зберігайте в теплому місці / Фото Pexels

Розділіть тісто на 2 частини для великої піци або на 4 частини для піци розміром з тарілку, а потім сформуйте кульки. Накрийте їх рушником або харчовою плівкою, поки готуєте начинку.

Якщо ви не плануєте використовувати тісто протягом 1 – 2 днів, одразу заморозьте його. Витягуйте за 3 – 4 години до використання.

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