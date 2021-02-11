От черной смородины к помидорам: топ-20 продуктов с наибольшим содержанием витамина С
Далеко не все витамины являются настолько полезными как витамин С, также известный как "аскорбиновая кислота". Он поддерживает здоровье всего организма, начиная от кожи и заканчивая иммунной системой. В какой дневной дозе аскорбинки нуждается наш организм? В каких продуктах его искать? Стоит ли дополнительно принимать витаминные добавки? Ответы найдете в этой статье.
Источник:24 канал
Витамин С – водорастворимый витамин, который действует как антиоксидант и играет важную роль в поддержании здоровья соединительных тканей организма, укрепляет сердечную мышцу, способствует регенерации тканей и усиливает всасывание других питательных веществ. Наибольшее количество витамина С содержится в овощах и фруктах.
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Поскольку наш организм не способен хранить аскорбиновую кислоту "про запас" или производить ее самостоятельно, чрезвычайно важно включить в свой рацион большое количество продуктов, содержащих это незаменимое для нашего организма вещество.
Как правильно употреблять витамин С / Фото Unsplash
Следовательно, сколько необходимо потреблять витамина С, чтобы оставаться здоровыми?
Потребность организма в аскорбиновой кислоте зависит от ряда факторов, в частности возраста и пола. Для беременных женщин и кормящих грудью, а также активных и пассивных курильщиков суточная норма витамина С будет отличаться.
Для 97% – 98% здоровых людей суточная доза аскорбиновой кислоты является одинаковой:
Для младенцев:
- в возрасте 0 – 6 месяцев – 40 миллиграмм на день;
- 7 – 12 месяцев – 50 миллиграмм на день.
Для детей:
- в возрасте от 1 года до 3 лет – 15 миллиграмм на день;
- 4 – 8 лет – 25 миллиграмм на день;
- 9 – 13 лет – 45 миллиграмм на день.
Для подростков:
- девушек 14 – 18 лет – 65 миллиграмм на день;
- беременных девушек-подростков - 80 миллиграмм на день;
- девочек-подростков, которые кормят грудью - 115 миллиграмм на день;
- парней в возрасте 14 – 18 лет – 75 миллиграмм на день.
Для взрослых:
- мужчин в возрасте 19+ – 90 миллиграмм на день;
- женщин в возрасте 19+ – 75 миллиграмм на день;
- беременных женщин – 85 миллиграмм на день;
- кормящих грудью – 120 миллиграмм на день.
Курильщикам, а также лицам, которые являются пассивными курильщиками, дневную норму витамина С следует увеличить до 35 миллиграмм на день.
Продукты-лидеры по содержанию витамина С
Несмотря на то, что сегодня на фармацевтическом рынке присутствует огромное количество витаминных добавок, лучшим способом обеспечить потребность организма в витамине С является ежедневное употребление в пищу большого количества овощей и фруктов.
Где содержится наибольшее количество аскорбиновой кислоты, а также ряд других полезных веществ?
|
|
Продукт
|
Количество продукта
|
Количество витамина С в продукте
|
% от суточной нормы витамина С
|
1.
|
Черная смородина
|
1 чашка*
|
203 миллиграмм
|
338%
|
2.
|
Болгарский перец (красный)
|
1 чашка
|
190 миллиграмм
|
317%
|
3.
|
Киви
|
1 чашка
|
164 миллиграмм
|
273%
|
4.
|
Гуава
|
1 плод
|
126 миллиграмм
|
209%
|
5.
|
Болгарский перец (зеленый)
|
1 чашка
|
120 миллиграмм
|
200%
|
6.
|
Апельсин
|
1 крупный плод
|
98 миллиграмм
|
163%
|
7.
|
Клубника
|
1 чашка
|
89 миллиграмм
|
149%
|
8.
|
Папайя
|
1 чашка
|
87 миллиграмм
|
144%
|
9.
|
Брокколи (сырое)
|
1 чашка
|
81 миллиграмм
|
135%
|
10.
|
Капуста Кале (листовая капуста)
|
1 чашка
|
80 миллиграмм
|
134%
|
11.
|
Петрушка
|
1 чашка
|
80 миллиграмм
|
133%
|
12.
|
Ананас
|
1 чашка
|
79 миллиграмм
|
131%
|
13.
|
Брюссельская капуста (вареная)
|
Полчашки
|
48 миллиграмм
|
81%
|
14.
|
Цветная капуста (сырая)
|
1 чашка
|
46 миллиграмм
|
77%
|
15.
|
Манго
|
1 чашка
|
46 миллиграмм
|
76%
|
16.
|
Лимон
|
1 плод
|
45 миллиграмм
|
74%
|
17.
|
Грейпфрут
|
Половина плода
|
38 миллиграмм
|
64%
|
18.
|
Медовая дыня
|
1 чашка
|
32 миллиграмм
|
53%
|
19.
|
Горох (сырой)
|
1 чашка
|
23 миллиграмм
|
38%
|
20.
|
Помидор (сырой)
|
1 чашка
|
23 миллиграмм
|
38%
Обратите внимание! На количество витамина С в овощах и фруктах может существенно влиять способ их приготовления. Больше всего аскорбиновой кислоты содержится в сырых плодах. Потерю витамина при термической обработке можно свести к минимуму, если овощи-фрукты готовить на пару или в микроволновой печи.
Полезные свойства витамина С
Продукты с высоким содержанием витамина С / Фото Pexels
Улучшает состояние кожи (за счет стимуляции образования коллагена)
Витамин С помогает коже оставаться блестящей, здоровой и... молодой. По данным исследования, проведенного с участием более 4000 женщин, потребление пищи, обогащенной витамином С замедляет темпы появления морщин и уменьшает сухость кожи. Использование сыворотки, в состав которой входит аскорбиновая кислота может снизить вероятность возникновения гиперемии (покраснения) кожи в результате воздействия ультрафиолетового излучения (UVB), а также уменьшить риск возникновения солнечных ожогов на 60%.
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Еще одной причиной, почему продукты с высоким содержанием витамина С являются важными для здоровья кожи - это участие этого витамина в процессе образования коллагена (основного белка, входящего в состав кожи, сухожилий, связок и кровеносных сосудов). Коллаген помогает заживать ранам и формироваться рубцовой ткани. Кроме того, по данным исследования, проведенного в Кильском университете им. К. Альбрехта (Германия), коллаген улучшает эластичность кожи и увлажняет ее, однако происходит это только при наличии в организме достаточного количества витамина С.
Улучшает усвоение железа
Железо – это минерал, который участвует во многих ключевых процессах, происходящих в организме. Железо является главным компонентом гемоглобина, содержащегося в эритроцитах (красных кровяных тельцах) и отвечающего за доставку кислорода в клетки всего тела. Нехватка этого минерала может привести к железодефицитной анемии – состоянию, симптомами которого являются слабость, одышка и головокружение. Потребление витамина С вместе с железом значительно повышает усвоение последнего организмом и предотвращает его дефицит. Одно из исследований показало, что прием 100 миллиграмма витамина С (с продуктами питания) повышает усвояемость железа почти на 67%.
Снижает риск возникновения подагры
Подагра - это болезненная форма артрита, который проявляется сильным покраснением, отеками и чувствительностью суставов (особенно больших пальцев ног). Обогащение рациона продуктами с высоким содержанием витамина С – один из самых простых и достаточно эффективных способов профилактики этого заболевания.
Борется со свободными радикалами
Витамин С является одним из главных антиоксидантов, который защищает клетки организма от повреждений, вызванных вредными молекулами (свободными радикалами), а также токсичными химическими веществами, которые содержатся, например, в сигаретном дыме.
Свободные радикалы могут накапливаться в организме и через некоторое время вызывать различные заболевания, такие как рак, сердечно-сосудистые патологии, диабет либо артрит. Способствуют этому определенные негативные факторы: несбалансированное питание, нездоровый образ жизни и долговременное влияние на организм загрязнителей и токсинов из окружающей среды.
В перце содержится 120 миллиграмм витамина С / Фото Pexels
Укрепляет иммунитет
Иммуноусиляющие свойства витамина С задокументированы не одним масштабным исследованием. Поэтому можно с уверенностью утверждать, что одним из главных признаков нехватки аскорбиновой кислоты в организме является ослабленная иммунная система.
Исследования швейцарских ученых показало, что прием достаточного количества витамина С помогает облегчить симптомы и сократить продолжительность респираторных инфекций, в том числе ОРВИ, бронхита и синусита, а также облегчить течение пневмонии, малярии и кишечных инфекций.
Помогает в процессе лечения рака
Витамин С является мощным антиоксидантом, который помогает бороться со злокачественными процессами в организме. По данным мета-анализа 76 исследований, введение аскорбиновой кислоты внутривенно способствует уменьшению опухоли в размерах и, благодаря облегчению побочных эффектов проводимой химиотерапии (тошноты, депрессивных состояний и усталости), улучшает качество жизни пациента.
Поддерживает здоровье сердца
Здоровый образ жизни (прежде всего здоровое питание) является одним из самых эффективных методов профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. В частности диета с богатым содержанием витамина С помогает уменьшить влияние негативных факторов, которые вызывают эти заболевания. Финские ученые пришли к выводу, что ежедневный прием по меньшей мере 700 миллиграммов витамина С снижает риск развития заболеваний сердца на четверть по сравнению с людьми, которые не принимают этого витамина дополнительно.
По данным другого исследования, прием 500 миллиграммов витамина С ежедневно значительно снижает уровень триглицеридов и "плохого" холестерина в крови – "лучших друзей" сердечно-сосудистых заболеваний.
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Самые распространенные симптомы дефицита витамина С в организме:
- появление синяков (даже при минимальных повреждениях);
- отек, воспаление десен (гингивит), повышенная их кровоточивость;
- потеря зубов;
- медленное заживление ран;
- сухие секущиеся волосы;
- сухие красные пятна на коже;
- шероховатая, сухая кожа, которая шелушится;
- частые носовые кровотечения;
- ослабленная иммунная система, что проявляется в частности частыми простудами;
- расстройства пищеварения, в том числе синдром "дырявой кишечника" (когда проницаемость стенок кишечника повышается и в кровь попадают бактерии и частички пищи);
- увеличение веса (через замедленный обмен веществ);
- отекшие и болезненные суставы.
Длительная нехватка витамина С может со временем приводить к развитию серьезных заболеваний:
- артериальной гипертензии;
- заболеваний желчного пузыря;
- инсульта;
- некоторых видов рака;
- атеросклероза.
Где содержится витамин С / Фото Pexels
Что будет при передозировке этим витамином
Витамин С не может накапливаться в организме – избыточное его количество выводится из организма, поэтому передозировка аскорбиновой кислотой не представляет серьезной угрозы. Однако если принять более 2 грамма витамина С в день, могут возникнуть расстройства пищеварения, в том числе диарея.
Если передозировать витаминными препаратами с содержанием аскорбиновой кислоты, повышается риск образования камней в почках (это предостережение касается прежде всего мужчин). Поэтому если вы уже лечились от мочекаменной болезни, перед тем, как начать принимать пищевые добавки с витамином С, проконсультируйтесь с врачом.
В любом случае старайтесь получить аскорбиновую кислоту из продуктов питания, поскольку биологические добавки с содержанием витамина С могут вступать в реакцию с некоторыми лекарственными средствами, в частности эстрогеном, ингибиторами протеазы, отдельными антикоагулянтами, ниацином и алюминийсодержащими лекарствами, такими как связующие фосфатов. Поэтому если вы принимаете любой из этих препаратов, перед тем как начать принимать витаминную добавку, обязательно посоветуйтесь со специалистом.
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