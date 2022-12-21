Огірок часто використовують у б'юті-процедурах, адже він позитивно впливає на шкіру. зменшуючи набряки. А ось що відомо про вплив огіркової води безпосередньо на здоров'я людини.

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Чому варто пити огіркову воду

Містить антиоксиданти

Антиоксиданти – це речовини, які допомагають запобігти та затримати пошкодження клітин від окисного стресу. Він може призвести до таких хронічних захворювань, як рак, діабет, хвороба серця, хвороба Альцгеймера дегенерація очей тощо.

Допомагає запобігти раку простати

Деякі ранні дослідження показують, що огірки можуть допомогти в боротьбі з раком. Окрім антиоксидантів, вони також містять сполуки під назвою кукурбітацин і групу поживних речовин під назвою лігнани, які відіграють важливу роль у захисті від раку.

Одне дослідження в Journal of Cancer Research показало, що дієтичний флавоноїд фізетин, який міститься в огірках, допомагає уповільнити прогресування раку простати.

Переваги огіркової води / Фото Unsplash

Знижує артеріальний тиск

Одним із факторів високого кров'яного тиску є занадто багато солі (натрію) і занадто мало калію у вашому раціоні. Надлишок солі змушує ваше тіло затримувати рідину, що підвищує артеріальний тиск. Калій є електролітом, який допомагає регулювати кількість натрію, що утримується нирками.

Огірки є хорошим джерелом калію. Вживання огіркової води допомагає вашому організму отримати більше калію, потенційно допомагаючи знизити кров'яний тиск.

Зміцнює кістки

В огірках багато вітаміну К. Одна чашка нарізаних огірків містить близько 19 відсотків рекомендованої добової норми.

Ваше тіло потребує вітамін К, адже він бере участь в утворенні білків. А вони своєю чергою необхідні для створення здорових кісток і тканин та для правильного згортання крові. Який кращий спосіб отримати цей вітамін, ніж свіжа огіркова вода?