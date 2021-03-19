Часто наявність складок в зоні пахв помилково сприймається, як ознака зайвої ваги. Насправді причиною їх появи може бути не тільки жир, але і неправильна постава, розтягнення шкіри та навіть сутулість. У будь-якому випадку, багато хто вважає, що від складок варто позбавлятися. Як? За допомогою простих вправ!

Внаслідок пасивного способу життя у нас знижується тонус м'язів та збільшується ймовірність виникнення неприємних складок в різних ділянках тіла. Всі вони малоприємні, однак, складки під пахвами – особлива історія. По-перше, у їх виникненні зазвичай винна генетика або гормональний збій. А це особливо серйозні супротивники. По-друге, щоб й справді позбутися від набридливого жиру, доведеться шукати комплексні рішення.

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Щоб побороти складки, доведеться прискіпливо слідкувати за раціоном, підібрати зручний бюстгальтер, багато рухатися, уникати стресу та регулярно виконувати комплекс фізичних вправ. І найголовніше – не очікуйте, що результат проявиться вже за кілька тижнів дотримання базових рекомендацій.

Вправа з м'ячем

Як урізноманітнити вправи з м'ячем – Відео MadFiT

Початкове положення: ноги на ширині плечей, м'яч в руках на рівні живота.

Повільно підіймати м'яч над головою і сильно натискайте на нього руками. Тримайте таке положення впродовж 30 секунд, потім опустіть м'яч до рівня грудей, щоб прямі руки були паралельні підлозі. Тримайте позу ще 30 секунд.

Після цього опустіть м'яч на рівень стегон (руки при цьому повинні бути перпендикулярними підлозі). Натисніть на м'яч та тримайте руки в напрузі півхвилини.

Повторіть вправу 4 – 5 разів.

Віджимання

Початкове положення: упор лежачи, руки трохи ближче ширини плечей.

Відмінність цієї вправи від класичних віджимань в постановці рук. Чим ближче долоні одна до одної, тим вищий рівень складності. Почніть з відстані трохи менше, ніж ширина плечей й поступово скорочуйте її.

Виконувати вправу варто щодня, здійснюючи 3 підходи по 10 разів за заняття.

Розведення гантелей

Розведення гантелей – Відео з каналу Tone It Up

Початкове положення: лежачи на спині.

Руки з гантелями випряміть перпендикулярно грудей. Потім розведіть їх, але не кладіть на підлогу, зведіть лопатки.

Виконуйте 3 підходи по 12 – 15 разів.

Розведення гантелей стоячи

Початкове положення: стоячи, ноги на ширині плечей, руки з гантелями підняті паралельно підлоги, кисті дивляться в сторону одна одної.

Розведіть руки, намагайтеся тримати їх на рівні плечей. Зберігайте вихідне положення кистей. Затримайтеся в такій позиції на кілька секунд, після чого поверніться в вихідне положення.

Виконуйте вправу 15 разів.

Підйом гантелей над головою

Підйом гантелей над головою – Відео з каналу Caroline Girvan

Початкове положення: стоячи, ноги на ширині плечей, руки зігнуті в ліктях і розведені в сторони, кисті з гантелями на рівні скронь, лікті дивляться вгору.

Випряміть руки, кисті спрямовані вгору. Затримайтеся в такому положенні на декілька секунд, потім поверніться у вихідне положення.

Виконуйте 12 – 15 разів.