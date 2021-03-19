Часто наличие складок в зоне подмышек ошибочно воспринимается, как признак лишнего веса. На самом деле причиной их появления может быть не только жир, но и неправильная осанка, растяжение кожи и даже сутулость. В любом случае многие считают, что от складок стоит избавляться. Как? С помощью простых упражнений!

Вследствие пассивного образа жизни у нас снижается тонус мышц и увеличивается вероятность возникновения неприятных складок в различных участках тела. Все они малоприятные, однако, складки под мышками – особая история. Во-первых, в их возникновении обычно виновата генетика или гормональный сбой. А это особенно серьезные противники. Во-вторых, чтобы действительно избавиться от надоедливого жира, придется искать комплексные решения.

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Чтобы побороть складки, придется тщательно следить за рационом, подобрать удобный бюстгальтер, много двигаться, избегать стресса и регулярно выполнять комплекс физических упражнений. И самое главное – не ожидайте, что результат проявится уже через несколько недель соблюдения базовых рекомендаций.

Упражнение с мячом

Как разнообразить упражнения с мячом – Видео MadFiT

Исходное положение: ноги на ширине плеч, мяч в руках на уровне живота.

Медленно поднимайте мяч над головой и сильно нажмите на него руками. Держите такое положение в течение 30 секунд, затем опустите мяч до уровня груди, чтобы прямые руки были параллельны полу. Держите позу еще 30 секунд.

После этого опустите мяч на уровень бедер (руки при этом должны быть перпендикулярными полу). Нажмите на мяч и держите руки в напряжении полминуты.

Повторите упражнение 4 – 5 раз.

Отжимания

Исходное положение: упор лежа, руки немного ближе ширины плеч.

Отличие этого упражнения от классических отжиманий в постановке рук. Чем ближе ладони друг к другу, тем выше уровень сложности. Начните с расстояния чуть меньше, чем ширина плеч и постепенно сокращайте ее.

Выполнять упражнение следует ежедневно, осуществляя 3 подхода по 10 раз за занятие.

Разведение гантелей

Разведение гантелей – Видео с канала Tone It Up

Исходное положение: лежа на спине.

Руки с гантелями выпрямите перпендикулярно груди. Затем разведите их, но не кладите на пол, сведите лопатки.

Выполняйте 3 подхода по 12 – 15 раз.

Разведение гантелей стоя

Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, руки с гантелями подняты параллельно полу, кисти смотрят в сторону друг друга.

Разведите руки, старайтесь держать их на уровне плеч. Храните исходное положение кистей. Задержитесь в такой позиции на несколько секунд, после чего вернитесь в исходное положение.

Выполняйте упражнение 15 раз.

Подъем гантелей над головой

Подъем гантелей над головой – Видео с канала Caroline Girvan

Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях и разведены в стороны, кисти с гантелями на уровне висков, локти смотрят вверх.

Выпрямите руки, кисти направлены вверх. Задержитесь в таком положении на несколько секунд, затем вернитесь в исходное положение.

Выполняйте 12 – 15 раз.