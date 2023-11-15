Раніше вважалося, що виконання вправ дасть вам приплив енергії, і через це ви складніше засинатимете, проте нещодавні дослідження показали, що це не так. Насправді ж у багатьох випадках все відбувається зовсім навпаки. Які саме тренування потрібно робити для хорошого сну та підтримання фігури, розповів лікар Джейк Тіпане.

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Чи можна тренуватися перед сном

Якщо ви боялися братися за спорт незадовго до сну через ймовірність погіршення відпочинку, можете не перейматися: за винятком дуже інтенсивних вправ, тренування можуть стати чудовим доповненням вашої вечірньої рутини.

Тож для того, щоб краще спати, вам варто дотримуватися легких рухів та кількох розтяжок всього тіла, проте не намагатися зробити свої тренування дуже активними. Тож які вправи підійдуть найкраще?

Планка

Планка – це одна з найкращих вправ, яка дозволяє задіяти усе тіло та натренувати міцний прес. І попри те, що частота серцевих скорочень може збільшуватися, коли ви виконуєте цю вправу, намагайтеся зосередитися на своєму диханні, і ви зможете швидко відновитися.

Затримуйтеся у цьому положенні від 30 секунд до хвилини, проте не перевантажуйте своє тіло.



Планку можна виконувати перед сном / Фото Pexels

Сідничний міст

Це – ще одна вправа, яка не викликає надто сильного навантаження. Вона націлена на серце та сідничні м'язи, і допомагає зміцнити спину. Для того, щоб отримати максимум переваги від цієї вправи, намагайтеся рухатися повільно та контрольовано.

Для того, щоб виконати цю вправу, ляжте на спину та зігніть коліна, а ступні поставте на підлогу. Ваші руки мають бути опущеними з боків, після цього вдихніть і почніть піднімати стегна, проштовхуючи п'яти та стискаючи сідниці. У верхній позиції ваше тіло має утворити пряму лінію від верхньої частини спини до колін.

Зробіть паузу на 1 – 2 секунди, а після цього опустіться у вихідне положення та виконайте 10 – 15 повторень вправи.

Поза дитини

Ця розтяжка з йоги чудово підійде для того, щоб розслабити нижню частину спини та стегна, і також не напружує тіло занадто сильно. Особливо корисною вона буде у випадку, якщо ви сидите цілий день.

Для виконання вправи станьте колінами на підлогу, ступні опустіть вниз. Вдихніть та нахиліться вперед, щоб тулуб опинився між стегнами, а руки витягніть над головою, опускаючи долоні на підлогу.

Повільно дихайте протягом хвилини і після цього поверніться у вихідне положення.