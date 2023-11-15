Ранее считалось, что выполнение упражнений даст вам приток энергии, и поэтому вы будете сложнее засыпать, однако недавние исследования показали, что это не так. На самом же деле во многих случаях все происходит совсем наоборот. Какие именно тренировки нужно делать для хорошего сна и поддержания фигуры, рассказал врач Джейк Типане.

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Можно ли тренироваться перед сном

Если вы боялись браться за спорт незадолго до сна из-за вероятности ухудшения отдыха, можете не беспокоиться: за исключением очень интенсивных упражнений, тренировки могут стать отличным дополнением вашей вечерней рутины.

Поэтому для того чтобы лучше спать, вам следует придерживаться легких движений и нескольких растяжек всего тела, однако не пытаться сделать свои тренировки очень активными. Какие упражнения подойдут лучше всего?

Планка

Планка – это одно из лучших упражнений, позволяющее задействовать все тело и натренировать крепкий пресс. И несмотря на то, что частота сердечных сокращений может увеличиваться при выполнении этого упражнения, старайтесь сосредоточиться на своем дыхании, и вы сможете быстро восстановиться.

Удерживайтесь в этом положении от 30 секунд до минуты, однако не перегружайте свое тело.



Планку можно выполнять перед сном / Фото Pexels

Седалищный мост

Это еще одно упражнение, которое не вызывает слишком сильной нагрузки. Она нацелена на сердце и ягодичные мышцы, и помогает укрепить спину. Чтобы получить максимум преимущества от этого упражнения, старайтесь двигаться медленно и контролируемо.

Для того чтобы выполнить это упражнение, лягте на спину и согните колени, а ступни поставьте на пол. Ваши руки должны быть опущены по бокам, затем вдохните и начните поднимать бедра, проталкивая пятки и сжимая ягодицы. В верхней позиции ваше тело должно образовать прямую линию от верхней части спины до колен.

Сделайте паузу на 1–2 секунды, а затем опуститесь в исходное положение и выполните 10–15 повторений упражнения.

Вне ребенка

Эта растяжка из йоги отлично подойдет для того, чтобы расслабить нижнюю часть спины и бедра, и тоже не напрягает тело слишком сильно. Особенно полезна она будет в случае, если вы сидите целый день.

Для выполнения упражнения станьте коленями на пол, ступни опустите вниз. Вдохните и наклонитесь вперед, чтобы туловище оказалось между бедрами, а руки вытяните над головой, опуская ладони на пол.

Медленно дышите в течение минуты и после этого вернитесь в исходное положение.