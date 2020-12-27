Існує безліч способів прокачати своє тіло. Від окремих вправ на руки, сідниці та ноги до функціональних вправ на все тіло. Саме останніми поділилася переможниця проєкту "Супер Топ-модель по-українськи" Тетяна Брик.

Останніми днями до переможниці шоу "Супер Топ-модель по-українськи" Тетяни Брик прикуто чимало уваги. І не дарма. Дівчина проводить чимало часу в спортзалі, що дозволяє їй залишатися в чудовій формі.

У постах в Instagram, Брик розповідає, що вирішила показати свої тренування після численних прохань підписників.

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Перед виконанням аналогічних вправ, слід розім'ятися, а після тренування – зробити розтяжку.

Кожну із запропонованих вправ варто виконувати 30 секунд.

Між вправами обов'язково дотримуватися перерв в 10–15 секунд.

Всі вправи виконувати в 3 підходи. Між підходами дотримуватися перерв в 1 хвилину.

Тренування відмінно розтопить жирок і приведе м'язи в тонус!

А якщо цього виявиться замало – продовжуйте заняття, прокачуючи ноги та сідниці.

1 вправа: 15 присідань;

2 вправа: 10 присідань на кожну сторону;

3 вправа: 20 рухів ногою на кожну сторону;

4 вправа: 20 рухів ногою на кожну сторону;

5 вправа: 12-15 рухів на кожну сторону;

6 вправа: 20–25 рухів на кожну сторону

7 вправа: 15 підйомів корпуса на кожну сторону;

Виконуємо вправи в 3 підходи. Між вправами 30 секунд перерви. Між підходами – 1–2 хвилини перерва