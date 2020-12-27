Интенсив выходного дня: тренировки от победительницы шоу "Супер Топ-модель по-украински"
Существует множество способов прокачать свое тело. От отдельных упражнений на руки, ягодицы и ноги к функциональным упражнениям на все тело. Именно последними поделилась победительница проекта "Супер Топ-модель по-украински" Татьяна Брик.
В последние дни к победительнице шоу "Супер Топ-модель по-украински" Татьяны Брик приковано немало внимания. И не зря. Девушка проводит много времени в спортзале, что позволяет ей оставаться в прекрасной форме.
В постах в Instagram, Брик рассказывает, что решила показать свои тренировки после многочисленных просьб подписчиков.
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Перед выполнением аналогичных упражнений, следует размяться, а после тренировки – сделать растяжку.
- Каждое из предложенных упражнений следует выполнять 30 секунд.
- Между упражнениями обязательно соблюдать перерыв в 10-15 секунд.
- Все упражнения выполнять в 3 подхода. Между подходами соблюдать перерыв в 1 минуту.
Тренировка отлично растопит жирок и приведет мышцы в тонус!
А если этого окажется мало – продолжайте занятия, прокачивая ноги и ягодицы.
- 1 упражнение: 15 приседаний;
- 2 упражнение: 10 приседаний на каждую сторону;
- 3 упражнение: 20 движений ногой на каждую сторону;
- 4 упражнение: 20 движений ногой на каждую сторону;
- 5 упражнение: 12–15 движений в каждую сторону;
- 6 упражнение: 20–25 движений в каждую сторону;
- 7 упражнение: 15 подъемов корпуса на каждую сторону;
Выполняем упражнения в 3 подхода. Между упражнениями 30 секунд перерыва. Между подходами – 1–2 минуты перерыв.
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