Исследователи назвали определенные категории лекарств, которые могут ускорить процесс получения ожогов во время загорания на солнце.

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Что повышает вероятность ожогов

Некоторые лекарства делают человека более чувствительным к солнцу, вызывая чрезмерную реакцию кожи на солнечный свет. Более того, это может привести к серьезному ожогу даже при кратковременном воздействии солнечного света,

– подчеркнул фармацевт Ха Ви Нго-Хамильтон.

Обычно первые последствия появляются в течение первых 1 – 3 дней после приема лекарства и воздействия солнца. Это вызывает зуд и реакцию, похожую на экзему.



Это повышает риск получения ожогов / Фото Pexels

Есть ряд препаратов, повышающих чувствительность к солнцу. Речь идет, в частности, о противогрибковых препаратах (гризеофульвин, используемый для лечения грибковых инфекций), препаратах для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (амидарон и дигоксин), для лечения психических расстройств (амиодарон, хлорпромазин, имипрамин и другие трициклические антидепрессанты).

Кроме этого, осторожными следует быть с противоопухолевыми препаратами (5-флуороурацил и винбластин), противоэпилептическими препаратами (карбамазепин и фенитоин) и антибиотиками (тетрациклины, сульфаниламиды, фторохинолоны).

Женщинам, употребляющим оральные контрацептивы, ни в коем случае не стоит забывать о противосолнечном креме. Особенно если кожа имеет более темный оттенок.