Правда ж полягає у тому, що кожна поза має як свої недоліки, так і переваги. Універсального рецепта немає, хоча все ж є позиція, яку вважають найкращою.

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На якому боці найкраще спати

Правий бік

Так найкраще спати людям, які мають проблеми з серцем, адже на цей орган буде набагато менше навантаження. Окрім цього, відпочивати вночі так можна особам з хронічними захворюваннями печінки, з хворобами жовчного міхура, з гастритом зі зниженою кислотністю чи після відновлювального періоду після інфаркту.



Поза сну не має надважливого значення / Фото Pexels

Лівий бік

Сон на цьому боці сприятиме кращій циркуляції крові, зменшенню кислотного рефлюксу, нормальному функціонуванню легенів та зниженню ризику печії. Особливо корисним такий відпочинок буде для вагітних.

Заведено вважати, що саме сон на лівому боці є найкращим для загального здоров'я. Особливо це стосується тих, хто має високий кров’яний тиск або проблеми із травленням.

Спина

Якщо відчуваєте біль у спині або маєте підвищений тиск, краще спати у такій позі. У ній вміст черевної порожнини не перетискається.

Сон на спині може бути здоровішим для вашого хребта, а сон на правому боці корисний для вашого серця. Сон на животі – це єдине положення, яке вважається нездоровим, оскільки воно сильно навантажує хребет,

– наголошують експерти.