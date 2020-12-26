Овочі, зелень та заморожені суміші: нутриціологиня розповіла, що їсти взимку
Нутриціологиня Ольга Дорош про те, що їсти взимку, якщо вам здається, що всі овочі та фрукти з нітратами.
Багато людей скаржиться, що взимку немає свіжих овочів, а ті, які можна знайти на полиці супермаркетів наповнені нітратами та не несуть ніякої користі. Втім, це не зовсім так.
Ольга Дорош – нутриціологиня, яка розвінчує популярні міфи про харчування, поділилася списком корисних продуктів, які варто включити у свій зимовий раціон.
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Включіть в раціон усі види капусти
- білокачанна капуста;⠀
- фіолетова капуста;
- брюссельська;
- пекінська капуста;
- цвітна капуста (беріть морожену, варіть al dente);
- броколі (свіжа чи морожена, варити 5–7 хв).
Як приготувати: додавати в салат, тушкувати, готувати запіканки лише з капусти або міксувати з іншими овочами.
Які продукти їсти взимку / Фото Pexels
Їжте квашені продукти
- капуста;
- огірки;
- помідори.
Заморожені суміші, броколі, цвітна капуста, баклажани
Морожені ягоди, фрукти, зелень, овочі – це нормально! Часто в них більше вітамінів і мінералів ніж в тих продуктах, що лежать на полицях.
Сезонні овочі:⠀
- корінь селери
Як приготувати: перетирайте в пюре, тріть в салати, запікайте пластинки з оливковою олією в духовці;
- гарбуз
Як приготувати: перетирайте в крем-суп, запікайте у духовці зі спеціями та травами;
- всі види редьки
Як приготувати: редьку дайкон ріжте в салати, додаючи яйце, йогурт, гірчицю та спеції;
- морква;
- червоний бурячок;
- цибуля порей.
Зелень⠀
Можливо, деяка зелень, яка зустрічається взимку на прилавках супермаркетів та ринків, матиме менше вітамінів чи мінералів, але клітковина і хлорофіл нікуди не зникають. А пучки петрушки в бабусь на ринку багаті антиоксидантами та вітаміном С.⠀
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Якщо у вас все ж є боязнь магазинних міксів, як альтернативу спробуйте мікрогрін. Також зверніть увагу на заморожені петрушку, кінзу шпинат та кріп.⠀
До речі, за методом тарілки в відділ овочі потраплять ще:⠀
- Гриби.
- Заморожений зелений горошок.⠀
- Стручкова зелена квасоля.
- Шпарагівка і спаржа.
- Водорості (беріть сухі чи морожені й самі маринуйте їх).
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