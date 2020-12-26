Нутриціологиня Ольга Дорош про те, що їсти взимку, якщо вам здається, що всі овочі та фрукти з нітратами.

Багато людей скаржиться, що взимку немає свіжих овочів, а ті, які можна знайти на полиці супермаркетів наповнені нітратами та не несуть ніякої користі. Втім, це не зовсім так.

Ольга Дорош – нутриціологиня, яка розвінчує популярні міфи про харчування, поділилася списком корисних продуктів, які варто включити у свій зимовий раціон.

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Включіть в раціон усі види капусти

білокачанна капуста⁣⁣;⠀

фіолетова капуста;

брюссельська;

пекінська капуста;

цвітна капуста (беріть морожену, варіть al dente);

броколі (свіжа чи морожена, варити 5–7 хв)⁣⁣.

Як приготувати: додавати в салат, тушкувати, готувати запіканки лише з капусти або міксувати з іншими овочами.



Які продукти їсти взимку / Фото Pexels

Їжте квашені продукти

капуста⁣⁣;

огірки⁣⁣;

помідори⁣⁣.

Заморожені суміші, броколі, цвітна капуста, баклажани

Морожені ягоди, фрукти, зелень, овочі – це нормально! Часто в них більше вітамінів і мінералів ніж в тих продуктах, що лежать на полицях.⁣

Сезонні овочі:⠀

корінь селери

Як приготувати: перетирайте в пюре, тріть в салати, запікайте пластинки з оливковою олією в духовці;

гарбуз

Як приготувати: перетирайте в крем-суп, запікайте у духовці зі спеціями та травами;

всі види редьки

Як приготувати: редьку дайкон ріжте в салати, додаючи яйце, йогурт, гірчицю та спеції;

морква⁣⁣;

червоний бурячок⁣⁣;

цибуля порей.

Зелень⁣⁣⠀

Можливо, деяка зелень, яка зустрічається взимку на прилавках супермаркетів та ринків, матиме менше вітамінів чи мінералів, але клітковина і хлорофіл нікуди не зникають. А пучки петрушки в бабусь на ринку багаті антиоксидантами та вітаміном С.⁣⁣⠀

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Якщо у вас все ж є боязнь магазинних міксів, як альтернативу спробуйте мікрогрін. Також зверніть увагу на заморожені петрушку, кінзу шпинат та кріп.⁣⠀



До речі, за методом тарілки в відділ овочі потраплять ще:⁣⁣⠀