ВОЗ рекомендует употреблять минимум 400 граммов фруктов и овощей в день. Органические продукты необходимы организму для здорового внешнего вида, стройного тела и баланса микроэлементов. Однако существует миф, что в фруктах содержатся сахара, которые мешают нам похудеть и чувствовать себя лучше. Почему это миф и как на самом деле работают сахара в фруктах – рассказываем далее.

Сахар – источник энергии, которая необходима для нашей полноценной работоспособности. Однако его чрезмерное количество может стать причиной ожирения, спровоцировать проблемы с сердцем, увеличить риск развития диабета и ухудшить состояние зубов. Именно поэтому ВОЗ рекомендует минимизировать количество сахара в рационе, сообщает Полезно 24.

По мнению врачей и диетологов, максимальное рекомендуемое количество потребленного сахара в течение дня должно составлять не более 10% от общего числа калорий в день. Множество непрофессиональных диетологов и блогеров подхватывают эту идею, когда разрабатывают ваш план питания. Но есть одно "но": рекомендация о 10% распространяется только на столовые сахара, которые добавляются в продукты для усиления их вкуса. А вот сахар во фруктах можно потреблять в неограниченном количестве. Конечно, если у вас нет индивидуальных противопоказаний, аллергических реакций или непереносимости.

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Усвоение различных сахаров

Фруктоза из фруктов попадает в печень медленно: сначала мы тщательно пережевываем яблоко, потом организм берет тайм-аут, чтобы переварить его и усвоить все необходимые элементы. А вот сахар из сока попадает в организм быстро, органы не работают на высвобождение клетчатки, таким образом мы получим резкий перепад глюкозы, который провоцирует дальнейший голод.



Почему на диетах можно есть фрукты / Фото Pexels

Какой сахар содержится в продуктах

Сахароза встречается почти во всех растениях. Ее состав – это пара простых сахаров: фруктозы и глюкозы. Первая содержится во фруктах, ягодах, овощах и меде. Другая считается слаще и найти ее можно в меде и фруктах.

Так сколько фруктов помогут получить оптимальное количество сахаров

Здоровому человеку не нужно отслеживать количество сахара во фруктах. Поэтому не отказывайте себе в мандаринах, бананах, киви или яблоках.

Но, если вам интересно помнить о калорийности любимых продуктов и знать, что лучше есть в середине дня, а что – отложить на вечер, ознакомьтесь со сравнительной таблицей, где указано примерное содержание сахаров в различных фруктах.