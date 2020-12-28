Сахар и его содержание во фруктах и ягодах: сравнительная таблица
ВОЗ рекомендует употреблять минимум 400 граммов фруктов и овощей в день. Органические продукты необходимы организму для здорового внешнего вида, стройного тела и баланса микроэлементов. Однако существует миф, что в фруктах содержатся сахара, которые мешают нам похудеть и чувствовать себя лучше. Почему это миф и как на самом деле работают сахара в фруктах – рассказываем далее.
Сахар – источник энергии, которая необходима для нашей полноценной работоспособности. Однако его чрезмерное количество может стать причиной ожирения, спровоцировать проблемы с сердцем, увеличить риск развития диабета и ухудшить состояние зубов. Именно поэтому ВОЗ рекомендует минимизировать количество сахара в рационе, сообщает Полезно 24.
По мнению врачей и диетологов, максимальное рекомендуемое количество потребленного сахара в течение дня должно составлять не более 10% от общего числа калорий в день. Множество непрофессиональных диетологов и блогеров подхватывают эту идею, когда разрабатывают ваш план питания. Но есть одно "но": рекомендация о 10% распространяется только на столовые сахара, которые добавляются в продукты для усиления их вкуса. А вот сахар во фруктах можно потреблять в неограниченном количестве. Конечно, если у вас нет индивидуальных противопоказаний, аллергических реакций или непереносимости.
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Усвоение различных сахаров
Фруктоза из фруктов попадает в печень медленно: сначала мы тщательно пережевываем яблоко, потом организм берет тайм-аут, чтобы переварить его и усвоить все необходимые элементы. А вот сахар из сока попадает в организм быстро, органы не работают на высвобождение клетчатки, таким образом мы получим резкий перепад глюкозы, который провоцирует дальнейший голод.
Почему на диетах можно есть фрукты / Фото Pexels
Какой сахар содержится в продуктах
Сахароза встречается почти во всех растениях. Ее состав – это пара простых сахаров: фруктозы и глюкозы. Первая содержится во фруктах, ягодах, овощах и меде. Другая считается слаще и найти ее можно в меде и фруктах.
Так сколько фруктов помогут получить оптимальное количество сахаров
Здоровому человеку не нужно отслеживать количество сахара во фруктах. Поэтому не отказывайте себе в мандаринах, бананах, киви или яблоках.
Но, если вам интересно помнить о калорийности любимых продуктов и знать, что лучше есть в середине дня, а что – отложить на вечер, ознакомьтесь со сравнительной таблицей, где указано примерное содержание сахаров в различных фруктах.
|Название фруктов
|Сахароза (на 100 граммов)
|Фруктоза (на 100 граммов)
|Глюкоза (на 100 граммов)
|Количество сахара (на 100 граммов)
|Лимон
|0,5
|0,7
|0,9
|2,1
|Арбуз
|3,4
|2,3
|1,3
|7
|Клубника
|1,4
|3
|2,6
|7
|Персик
|5,2
|1,1
|1,1
|7,4
|Смородина
|0,6
|4,4
|3,5
|7,5
|Груша
|0,9
|4,8
|2,3
|8
|Апельсин
|4
|2,2
|2
|8,2
|Слива
|3,8
|1,3
|3,1
|8,2
|Черника
|0,1
|4,6
|3,7
|8,4
|Яблоко
|2,8
|4,4
|2,1
|9,3
|Ананас
|5,5
|2,5
|2
|10
|Киви
|1,3
|4,3
|4,6
|10,2
|Манго
|9
|2,6
|0,8
|12,4
|Банан
|6,4
|2,7
|4,4
|13,4
|Виноград
|0,5
|7,1
|7,4
|15
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