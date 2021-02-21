Іпохондрія – це ірраціональний страх щодо стану свого здоров'я. Зазвичай люди з цим розладом страждають від нав'язливих думок про наявність важкої та невиліковної хвороби. Якщо ви запідозрили у себе подібні симптоми – спробуйте пройти наш тест та в разі потреби – звернутися до кваліфікованого терапевта.

Легка форма іпохондрії – поширене явище. Хто з нас не пробував самостійно діагностувати у себе важке захворювання за симптомами, знайденими в інтернеті? Проте в деяких людей цей розлад прогресує до важких форм, які вимагають специфічного лікування.

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З пандемією COVID-19, факторів стресу стало ще більше, а випадки іпохондрії – почастішали. Збільшилася кількість новин про госпіталізації та смерті, з'явилися нова, невідома до цього, небезпека, виникла потреба в адаптації до незвичних умов. Зрозуміло, що весь цей комплекс вплинув на нашу психіку. Однак психотерапевти зазначають, що це – абсолютно нормальне явище.

Паралельно зросла відповідальність щодо свого здоров'я. Люди стали уважніше ставитися до потреб свого тіла: цікавитися профілактикою, здоровим способом життя та правильним харчуванням. Тож, якщо на тлі пандемії у вас розвинулася підвищена увага до теми здоров'я – це ще не означає, що в вас іпохондрія.

А якщо ви сумніваєтеся – пройдіть тест, який допоможе визначити ваш тип турботи про здоров'я.

Самопоміч у разі розвитку тривоги за своє здоров’я

ведіть щоденник з аналізуванням своїх думок;

почніть займатися справами, які переводять увагу (якщо захочете ще раз перевірити своє тіло, зателефонуйте близьким та друзям);

займайтеся спортом;

спробуйте розслабитися за допомогою дихальних.

Зверніться до лікаря загальної практики, якщо:

ваші думки щодо стану свого здоров’я заважають вам вести нормальний спосіб життя.

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