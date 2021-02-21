Ипохондрия – это иррациональный страх по поводу своего здоровья. Обычно люди с этим расстройством страдают от навязчивых мыслей о наличии тяжелой и неизлечимой болезни. Если вы заподозрили у себя подобные симптомы – попробуйте пройти наш тест и в случае необходимости – обратиться к квалифицированному терапевту.

Легкая форма ипохондрии – распространенное явление. Кто из нас не пробовал самостоятельно диагностировать у себя тяжелое заболевание по симптомам, найденными в интернете? Однако у некоторых людей это расстройство переходит в тяжелые формы, которые требуют специфического лечения.

Читайте також Что такое ипохондрия и почему возникает

С пандемией COVID-19 факторов стресса стало еще больше, а случаи ипохондрии – участились. Увеличилось количество новостей о госпитализации и смерти, появились новая, неизвестная до этого, опасность, возникла необходимость в адаптации к непривычным условиям. Понятно, что весь этот комплекс влияние на нашу психику. Однако психотерапевты отмечают, что это – абсолютно нормальное явление.

Параллельно возросла ответственность в отношении своего здоровья. Люди стали внимательнее относиться к потребностям своего тела: интересоваться профилактикой, здоровым образом жизни и правильным питанием. Поэтому, если на фоне пандемии у вас развилась повышенное внимание к теме здоровья – это еще не значит, что в вас ипохондрия.

А если вы сомневаетесь – пройдите тест, который поможет определить ваш тип заботы о здоровье.

Самопомощь при развитии тревоги за свое здоровье

ведите дневник с анализом своих мыслей;

начните заниматься делами, которые переводят внимание (если захотите еще раз проверить свое тело, позвоните близким и друзьям)

занимайтесь спортом;

попробуйте расслабиться с помощью дыхательных.

Обратитесь к врачу общей практики, если: