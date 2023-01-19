Якщо вас нудить, обирайте сухі, крохмалисті та м'які продукти. Крім того, залишайтеся зволоженими, вживаючи чисту рідину.

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Що їсти при нудоті

Імбир

Кілька невеликих досліджень показали, що вживання імбиру може зменшити нудоту, спричинену заколисуванням, хірургічним втручанням і хімієтерапією.

Крім того, імбир може бути безпечним і ефективним засобом для лікування ранкової нудоти під час вагітності.

Імбир зазвичай вживають у вигляді чаю, імбирного печива, кристалізованого імбиру тощо. Він також доступний у формі капсул.

Вода та прозорі напої

Коли нудить, може зовсім не хотітися їсти. Проте вживання рідини та зволоження має вирішальне значення, особливо якщо у вас була блювота або температура.

Вода завжди є хорошим джерелом гідратації. Окрім того, можна пити:

холодний чай;

прозорі соки;

кокосова вода.

Чай треба пити холодним / Фото Pexels

Дуже солодкі напої, напої з кофеїном або молочні продукти можуть посилити вашу нудоту, тому їх краще уникати.

Крекери, кренделі та тости

Сухі продукти часто рекомендують людям, які відчувають нудоту. Майже 90% гінекологів рекомендують крекери з газованою водою жінкам з ранковою нудотою.

Крекери, кренделі, тости та пластівці – це швидкі варіанти їжі, які майже не потребують приготування, не мають різкого запаху та можуть допомогти заспокоїти порожній розлад шлунка.