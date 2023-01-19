Якщо вас нудить, обирайте сухі, крохмалисті та м'які продукти. Крім того, залишайтеся зволоженими, вживаючи чисту рідину.
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Що їсти при нудоті
Імбир
Кілька невеликих досліджень показали, що вживання імбиру може зменшити нудоту, спричинену заколисуванням, хірургічним втручанням і хімієтерапією.
Крім того, імбир може бути безпечним і ефективним засобом для лікування ранкової нудоти під час вагітності.
Імбир зазвичай вживають у вигляді чаю, імбирного печива, кристалізованого імбиру тощо. Він також доступний у формі капсул.
Вода та прозорі напої
Коли нудить, може зовсім не хотітися їсти. Проте вживання рідини та зволоження має вирішальне значення, особливо якщо у вас була блювота або температура.
Вода завжди є хорошим джерелом гідратації. Окрім того, можна пити:
- холодний чай;
- прозорі соки;
- кокосова вода.
Чай треба пити холодним / Фото Pexels
Дуже солодкі напої, напої з кофеїном або молочні продукти можуть посилити вашу нудоту, тому їх краще уникати.
Крекери, кренделі та тости
Сухі продукти часто рекомендують людям, які відчувають нудоту. Майже 90% гінекологів рекомендують крекери з газованою водою жінкам з ранковою нудотою.
Крекери, кренделі, тости та пластівці – це швидкі варіанти їжі, які майже не потребують приготування, не мають різкого запаху та можуть допомогти заспокоїти порожній розлад шлунка.