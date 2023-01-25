Свою пристрасть до солодкого люди рідко ставлять під сумнів. Але насправді надмірне споживання цукру може призвести до низки проблем зі здоров'ям, враховуючи карієс, діабет і серцеві захворювання.

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Ось чому ви постійно хочете їсти солодке

Сила звички

Тяга до цукру може бути звичкою. "У вас є стимул, поведінка та винагорода", – каже доктор Крупейн. "У випадку тяги до цукру стимулом може бути завершення вечері, поведінка – поїдання солодощів, а винагородою – те, як ви себе почуваєте – у цьому випадку добре".

Гормон гарного самопочуття, який виділяється після того, як ми поласуємо десертом називається дофаміном. Якщо після цукерок чи тістечка людина розуміє, що почувається краще, то вона робитиме це знову. Так виробляється звичка.

Часто тяга до цукру є звичкою / Фото Pexels

Низький рівень серотоніну

Якщо після важкого дня ви хочете з'їсти морозиво, то це пов'язано з вашим рівнем серотоніну. Цей гормон допомагає регулювати настрій. Тому цілком зрозуміло, що наше тіло потребує його, коли ми тривожні чи депресивні. Низький рівень серотоніну в мозку викликає тягу до цукру.

Нестача сну

Коли ви востаннє спали справді добре? Якщо це було деякий час тому, це точно могло б сприяти вашій тязі до цукру.

Нестача сну пов'язана з переїданням, особливо надмірним споживанням нездорової їжі,

Намагайтеся спати приблизно вісім годин на добу, щоб зменшити ймовірність переїдання солодких ласощів,

– каже доктор Крупейн.

Нестача поживних речовин

Коли вашому організму не вистачає певних мінералів, це також впливає на тягу до солодкого. Наприклад, коли організм не отримує достатньо магнію, виникає проблема з постачанням енергії в клітини. Тому виникає жага до цукру, щоб допомогти підняти рівень енергії.