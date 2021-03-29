Багато чоловіків терплять до останнього і не звертаються до лікаря. Хвороба поступово прогресує і завдає багато проблем здоров’ю.

Уретрит – запальне захворювання, якому притаманне ураження стінок сечовипускального каналу. Характерним проявом цього патологічного процесу є часті та болючі позиви до сечовипускання, відчуття печіння під час випорожнення сечового міхура.

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урологічних захворювань складає 70%. Згідно зі статистичними даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), щорічно уретрит вражає понад 100 мільйонів людей. Частка захворювань в загальній структурі



Щорічно уретрит вражає понад 100 мільйонів людей / Фото Pexels Щорічно уретрит вражає понад 100 мільйонів людей / Фото Pexels

За умови своєчасного звернення до фахівця, пацієнти зазвичай повністю виліковуються. Функція сечовидільної та статевої систем відновлюється у повному обсязі.

Цікаво. Уретрит може мати безсимптомний перебіг. Такий стан речей спостерігається у 70% жінок та близько 50% чоловіків з уретритом, спричиненим хламідіям.

За походженням, розрізняють:

гонококовий уретрит , лікуванням якого займається лікар-венеролог;

, лікуванням якого займається лікар-венеролог; негонококковий уретрит, який може мати як інфекційний, так і неінфекційний характер.

Чому виникає уретрит



Надмірні фізичні навантаження – одна з причин уретриту / Фото Pexels

Причиною розвитку уретриту можуть бути різні інфекції, що передаються статевим шляхом: віруси герпесу, уреаплазма, трихомонада. У деяких випадках хворобу викликає гарднерелли, микоплазми, хламідії. Часто причиною уретриту є потрапляння в сечостатеві шляхи кишкової палички і грибків.

Запальний процес в сечовому міхурі може розвиватися на тлі хронічних вогнищ інфекції в організмі (карієс, тонзиліт та інше).

Неінфекційний уретрит розвивається у разі:

поранення сечовипускального каналу (діагностичні процедури, просування каменів або солей у просвіті сечовивідних шляхів);

(діагностичні процедури, просування каменів або солей у просвіті сечовивідних шляхів); алергічні реакції на деякі харчові компоненти та лікарські засоби;

на деякі харчові компоненти та лікарські засоби; порушення обміну речовин;

нерегулярного статевого життя;

надмірних фізичних навантажень.

Симптоми захворювання



Уретрит провокує тривожність / Фото Pexels

Основними симптомами захворювання є:

відчуття дискомфорту в ділянці сечового міхура;

в ділянці сечового міхура; виділення з уретри різного характеру (найчастіше гнійні), що можуть супроводжуватися різкими больовими відчуттями та частими позивами до сечовипускання.

Залежно від виду патогенного збудника, забарвлення виділень варіюють від прозорого до зеленого.

Уретрит може проявлятися ізольованими болісними відчуттями під час сечовипускання без виділень.

Згідно з даними клінічних досліджень встановлено: пацієнти, з проявами уретриту, крім стандартних скарг, можуть нарікати на порушення сну, зниження загального тонусу, розлади статевої функції, їх турбують функціональні ураження нервової системи та загальна тривожність.

Важливо! Якщо у Вас наявні вище вказані симптоми, рекомендуємо негайно звернутись до фахівця.

Препарати для лікування уретриту



Як лікувати уретрит / Фото Pexels

Будь-яке захворювання потребує обов'язкового курсу лікування. Уретрит не є винятком. Під час лікування можливе застосування натуропатичних препаратів, які сприяють відновленню чоловічого здоров’я; чинять антибактеріальний, протизапальний та імунокоригуючий ефекти.

Для усунення проявів запального процесу можна застосовувати препарат Траумель С . Він чинить протизапальну, анальгетичну, протиексудативну, імунокоригуючу та репаративну дію, що базується на активації захисних сил організму та нормалізації порушених функцій;

Для прискорення виведення токсинів з вогнища запального процесу можна застосовувати препарат Лімфоміозот. Він покращує відтік лімфи з усіх органів і тканин; чинить дезінтоксикаційну, імунокоригуючу та протизапальну дію.

Застосування натуропатичних препаратів можливе одночасно зі стандартними схемами лікування, які призначає фахівець. Згідно з даними клінічного дослідження, що проходило у Києві, встановлено позитивний вплив на перебіг неспецифічного уретриту наступних біорегуляційних препаратів: Траумель С, Лімфоміозот, Мукоза Композитум.

Важливо! Під час проходження курсу лікування рекомендовано дотримуватись дієти: усунути з раціону свинину, копченості та алкоголь. Обов’язковою умовою є споживання 2,5 літри рідини на день.