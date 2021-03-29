Уретрит – болезнь сильных духом: как распознать и чем лечить
О женском здоровье говорят много. При этому, мужским проблемам уделяют недостаточно внимания. Из-за этого решили поговорить об уретрите – распространенной и деликатной проблеме мужской части населения.
Источник:24 канал
Многие мужчины терпят до последнего и не обращаются к врачу. Болезнь постепенно прогрессирует и доставляет массу проблем здоровью.
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Ежегодно уретрит поражает более 100 миллионов человек / Фото Pexels
По происхождению различают:
- гонококковый уретрит, лечением которого занимается врач-венеролог;
- негонококковый уретрит, который может иметь как инфекционный, так и неинфекционный характер.
Почему возникает уретрит
Чрезмерные физические нагрузки – одна из причин уретрита / Фото Pexels
Причиной развития уретрита могут быть различные инфекции, передающиеся половым путем: вирусы герпеса, уреаплазма, трихомонада. В некоторых случаях болезнь вызывает гарднереллы, микоплазмы, хламидии. Часто причиной уретрита является попадание в мочеполовые пути кишечной палочки и грибов.
Воспалительный процесс в мочевом пузыре может развиваться на фоне хронических очагов инфекции в организме (кариес, тонзиллит и другие).
Неинфекционный уретрит развивается при:
- ранении мочеиспускательного канала (диагностические процедуры, продвижение камней или солей в просвете мочевыводящих путей);
- аллергических реакциях на некоторые пищевые компоненты и лекарственные средства;
- нарушениях обмена веществ;
- нерегулярной половой жизни;
- чрезмерных физических нагрузках.
Симптомы заболевания
Уретрит провоцирует тревожность / Фото Pexels
Основными симптомами заболевания являются:
- ощущение дискомфорта в области мочевого пузыря;
- выделения из уретры различного характера (чаще гнойные), которые могут сопровождаться резкими болевыми ощущениями и частыми позывами к мочеиспусканию.
В зависимости от вида патогенного возбудителя, окраска выделений варьируют от прозрачного до зеленого.
Уретрит может проявляться изолированными болезненными ощущениями при мочеиспускании без выделений.
Согласно данным клинических исследований установлено: пациенты с проявлениями уретрита, помимо стандартных жалоб, могут жаловаться на нарушения сна, снижение общего тонуса, расстройства половой функции, их беспокоят функциональные поражения нервной системы и общая тревожность.
Препараты для лечения уретрита
Как лечить уретрит / Фото Pexels
Любое заболевание требует обязательного курса лечения. Уретрит не является исключением. Во время лечения возможно применение натуропатических препаратов, способствующих восстановлению мужского здоровья, которые оказывают антибактериальное, противовоспалительное и иммунокорригирующий эффекты.
- Для устранения проявлений воспалительного процесса можно применять препарат Траумель С. Он оказывает противовоспалительное, анальгезирующее, противоэкссудативное, иммуннокорректирующее и репаративное действие, что базируется на активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций;
- Для ускорения выведения токсинов из очага воспалительного процесса можно применять препарат Лимфомиозот. Он улучшает отток лимфы из всех органов и тканей оказывает дезинтоксикационное, иммуннокорректирующее и противовоспалительное действие.
Применение натуропатических препаратов возможно одновременно со стандартными схемами лечения, которые назначает специалист. Согласно клинического исследования, проходившего в Киеве, установлено положительное влияние на течение неспецифического уретрита следующих биорегуляционных препаратов: Траумель С, Лимфомиозот, Мукоза Композитум.
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