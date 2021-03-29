Многие мужчины терпят до последнего и не обращаются к врачу. Болезнь постепенно прогрессирует и доставляет массу проблем здоровью.

Уретрит – воспалительное заболевание, для которого характерно поражение стенок мочеиспускательного канала. Характерным проявлением этого патологического процесса являются частые и болезненные позывы к мочеиспусканию, ощущение жжения во время опорожнения мочевого пузыря.

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в общей структуре урологических заболеваний составляет 70%. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно уретрит поражает более 100 миллионов человек. Доля заболеваний



Ежегодно уретрит поражает более 100 миллионов человек / Фото Pexels Ежегодно уретрит поражает более 100 миллионов человек / Фото Pexels

При условии своевременного обращения к специалисту, пациенты обычно полностью излечиваются. Функция мочевыделительной и половой систем восстанавливается в полном объеме.

Интересно. Уретрит может иметь бессимптомное течение. Такое положение вещей наблюдается у 70% женщин и около 50% мужчин с уретритом, вызванным хламидиям.

По происхождению различают:

гонококковый уретрит , лечением которого занимается врач-венеролог;

, лечением которого занимается врач-венеролог; негонококковый уретрит, который может иметь как инфекционный, так и неинфекционный характер.

Почему возникает уретрит



Чрезмерные физические нагрузки – одна из причин уретрита / Фото Pexels

Причиной развития уретрита могут быть различные инфекции, передающиеся половым путем: вирусы герпеса, уреаплазма, трихомонада. В некоторых случаях болезнь вызывает гарднереллы, микоплазмы, хламидии. Часто причиной уретрита является попадание в мочеполовые пути кишечной палочки и грибов.

Воспалительный процесс в мочевом пузыре может развиваться на фоне хронических очагов инфекции в организме (кариес, тонзиллит и другие).

Неинфекционный уретрит развивается при:

ранении мочеиспускательного канала (диагностические процедуры, продвижение камней или солей в просвете мочевыводящих путей);

(диагностические процедуры, продвижение камней или солей в просвете мочевыводящих путей); аллергических реакциях на некоторые пищевые компоненты и лекарственные средства;

на некоторые пищевые компоненты и лекарственные средства; нарушениях обмена веществ;

нерегулярной половой жизни;

половой жизни; чрезмерных физических нагрузках.

Симптомы заболевания



Уретрит провоцирует тревожность / Фото Pexels

Основными симптомами заболевания являются:

ощущение дискомфорта в области мочевого пузыря;

в области мочевого пузыря; выделения из уретры различного характера (чаще гнойные), которые могут сопровождаться резкими болевыми ощущениями и частыми позывами к мочеиспусканию.

В зависимости от вида патогенного возбудителя, окраска выделений варьируют от прозрачного до зеленого.

Уретрит может проявляться изолированными болезненными ощущениями при мочеиспускании без выделений.

Согласно данным клинических исследований установлено: пациенты с проявлениями уретрита, помимо стандартных жалоб, могут жаловаться на нарушения сна, снижение общего тонуса, расстройства половой функции, их беспокоят функциональные поражения нервной системы и общая тревожность.

Важно! Если у Вас имеются вышеуказанные симптомы, рекомендуем немедленно обратиться к специалисту.

Препараты для лечения уретрита



Как лечить уретрит / Фото Pexels

Любое заболевание требует обязательного курса лечения. Уретрит не является исключением. Во время лечения возможно применение натуропатических препаратов, способствующих восстановлению мужского здоровья, которые оказывают антибактериальное, противовоспалительное и иммунокорригирующий эффекты.

Для устранения проявлений воспалительного процесса можно применять препарат Траумель С . Он оказывает противовоспалительное, анальгезирующее, противоэкссудативное, иммуннокорректирующее и репаративное действие, что базируется на активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций;

. Он оказывает противовоспалительное, анальгезирующее, противоэкссудативное, иммуннокорректирующее и репаративное действие, что Для ускорения выведения токсинов из очага воспалительного процесса можно применять препарат Лимфомиозот. Он улучшает отток лимфы из всех органов и тканей оказывает дезинтоксикационное, иммуннокорректирующее и противовоспалительное действие.

Применение натуропатических препаратов возможно одновременно со стандартными схемами лечения, которые назначает специалист. Согласно клинического исследования, проходившего в Киеве, установлено положительное влияние на течение неспецифического уретрита следующих биорегуляционных препаратов: Траумель С, Лимфомиозот, Мукоза Композитум.

Важно! Во время прохождения курса лечения рекомендуется соблюдать диету: устранить из рациона свинину, копчености и алкоголь. Обязательным условием является потребление 2,5 литра жидкости в день.