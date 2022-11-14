Звісно, ніхто не забороняє додавати звичайній воді аромату та цитрусового смаку, проте долька лимона не зробить напій чудодійним, а вас стрункими чи здоровими. Більше про популярні міфи дізнайтесь у нашому матеріалі.

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4 міфи про воду з лимоном

Допомагає схуднути

Після випитої склянки води з лимоном чуда не відбудеться. Схуднення – це тривалий процес, який потребує зусиль та корегування раціону і способу життя. Організм позбувається кілограмів тоді, коли ви витрачаєте більше, ніж отримуєте. Тандем води з лимоном може спрацювати лише у тому випадку, якщо ви замість солодких газованих напоїв будете пити цю альтернативу.

Олужнює організм

Вода з лимоном ніяким чином не впливає на кислотно-лужний баланс людського організму. Річ у тім, що жодна їжа та напій, які ви споживаєте, не здатні змінити Ph клітин. А от пошкодити шлунок надмірна кількість лимонної кислоти може запросто.



Лимон не впливає на Ph клітин / Фото Pexels

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Допомагає при онкологічних захворюваннях

Спростував цей факт Американський інститут досліджень онкології. Вчені повідомляють, що вода з лимоном не здатна захистити чи вилікувати рак. Тут, як і з покращенням кислотно-лужного балансу, лимон не впливає на кислотність крові чи клітин.

Виводить токсини

Насправді ваш організм самостійно здатний впоратись із токсинами. До того ж у процесі розщеплення та виведення токсинів беруть участь кишківник, печінка, нирки, легені та шкіра, але не лимон.