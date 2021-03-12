Варикозне розширення вен: як запобігти прогресуванню захворювання
Багато хто знає про "сіточку" чи "судинні зірочки" на ногах. Причина їх появи – ушкодження стінки капілярів – найдрібніших судин організму. На початку розвитку варикозного розширення вен (ВРВ), капіляри втрачають міцність, розтягуються і "проступають" під шкірою. Далі цей стан прогресує та вимагає особливої уваги.
Джерело:24 канал
Поява "судинної сіточки" є тривожним симптомом і свідчить про порушення відтоку крові та її застій в судинному руслі. Зібрали поради, які допоможуть запобігти прогресуванню захворювання.
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Відомо, що в організмі людини існують судини 2-х типів:
- вени;
- артерії – великі судини, що в тканинах розгалужуються на дрібні – капіляри.
Як уникнути варикозного розширення вен / Фото Pexels
Артерії переносять кров, збагачену поживними речовинами та киснем, від верхніх відділів тіла (легень і серця) до "нижніх відділів" – всіх органів і систем організму. Натомість завдання вен – забезпечити виведення з організму продуктів обміну речовин та вуглекислого газу. Вони несуть кров від "нижніх відділів" тіла (внутрішніх органів), до верхніх відділів – серця і легень. У легенях кров збагачується киснем і знову стає артеріальною.
"Безперебійну" циркуляцію венозної крові забезпечують венозні клапани – спеціальні стулкові утворення, що визначають однонаправлений рух крові (знизу до верху).
Пацієнтів починають турбувати набряклість, тяжкість і біль в нижніх кінцівках. Згодом утворюється варикозна сіточка, синюшні вузли, у найгіршому випадку – запалення венозної стінки (тромбофлебіт), тобто утворення тромбів.
Причини ВРВ та профілактика
Підбори провокують ВРВ / Фото Pexels
Причин появи варикозу безліч, а позбутися його непросто, тому доглядом за ногами необхідно займатися ретельно. Щоб запобігти появі неестетичної хвороби, бажано дотримуватися наступних порад:
- намагайтесь якомога менше приймати гарячі ванни. Не захоплюйтесь походами до сауни;
- почніть займатись спортом. Регулярні фізичні вправи допоможуть зміцнити вени та покращити кровообіг. Віддайте перевагу аеробіці, бігу, плаванню;
- якщо маєте зайву вагу, спробуйте скинути кілька кілограмів;
- частіше змінюйте положення тіла, намагайтесь довго не сидіти й не стояти на одному і тому самому місці;
- обмежте споживання солі;
- не носіть тісне взуття, відмовтесь від підборів;
- обливайте ноги холодною водою.
Варикозній хворобі властивий поступовий прогрес. Прогноз цієї патології напряму залежить від ступеня тяжкості встановленого діагнозу фахівцем-флебологом, підібраної медикаментозної схеми та вчасно розпочатої терапії.
Симптоматична терапія при варикозі
Лімфоміозот активує лімфовідтік, що зменшує венозний стаз / Фото Heel
За наявності набряклості, болю, тяжкості в ногах, можливе застосування симптоматичної терапії. Її мета – усунення вказаних проявів та відновлення судинної стінки. Для поліпшення циркуляції в лімфатичних та венозних судинах можна застосовувати краплі Лімфоміозот. Препарат має виражений дезінтоксикаційний ефект та активує лімфовідтік, що зменшує венозний стаз. Ці ефекти поліпшують прогноз терапії пацієнтів з варикозом.
Для усунення характерних симптомів варикозу порадьтесь з лікарем, щодо застосування лікувальної мазі. Зазвичай їх дія направлена на розрідження крові з метою покращення кровотоку в судинах, уражених хворобою. При цьому не всі лікарські засоби здатні відновлювати пошкоджену судинну стінку.
Траумель С мазь може зменшити венозну сітку / Фото Heel
Щоб не прогадати з лікарським засобом, можна спробувати Траумель С мазь. Препарат має виражену протизапальну, знеболювальну, антиексудативну та репаративну дію. Компоненти арніка і гамамеліс зміцнюють венозну стінку та усувають локальне запалення, гальмують венозні кровотечі. Траумель С може підвищити тонус судин, зменшити їхню проникність, усунути венозний застій та покращити обмінні процеси в ушкоджених тканинах.
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