Многие знают о "сеточке" или "сосудистых звездочках" на ногах. Причина их появления – повреждение стенки капилляров – мельчайших сосудов организма. В начале развития варикозного расширения вен (ВРВ), капилляры теряют прочность, растягиваются и "проступают" под кожей. Далее это состояние прогрессирует и требует особого внимания.

Появление "сосудистой сеточки" является тревожным симптомом и свидетельствует о нарушении оттока крови и ее застое в сосудистом русле. Собрали советы, которые помогут предотвратить прогрессирование заболевания.

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Известно, что в организме человека есть сосуды 2-х типов:

вены

артерии – большие сосуды, в тканях разветвляются на мелкие – капилляры.



Как избежать варикозного расширения вен / Фото Pexels

Артерии переносят кровь, обогащенную питательными веществами и кислородом, от верхних отделов тела (легких и сердца) до "нижних отделов" – всех органов и систем организма. Одновременно, задача вен – обеспечить вывод из организма продуктов обмена веществ и углекислого газа. Они несут кровь от "нижних отделов" тела (внутренних органов), к верхним отделам – сердцу и легким. В легких кровь обогащается кислородом и снова становится артериальной.

"Бесперебойную" циркуляцию венозной крови обеспечивают венозные клапаны – специальные створчатые образования, определяющие однонаправленный движение крови (снизу вверх).

Варикоз – это заболевание сосудов с нарушением оттока крови, в основном из-за функциональной несостоятельности венозных клапанов. В результате стенка вены повреждается, возникают застойные явления.

Пациентов начинают беспокоить отечность, тяжесть и боль в нижних конечностях. Впоследствии образуется варикозная сеточка, синюшные узлы, в худшем случае – воспаление венозной стенки (тромбофлебит), то есть образование тромбов.

Причины ВРВ и профилактика



Каблуки провоцируют ВРВ / Фото Pexels

старайтесь как можно меньше принимать горячие ванны. Не увлекайтесь походами в сауну;

Не увлекайтесь походами в сауну; начните заниматься спортом . Регулярные физические упражнения помогут укрепить вены и улучшить кровообращение. Отдайте предпочтение аэробике, бегу, плаванию;

. Регулярные физические упражнения помогут укрепить вены и улучшить кровообращение. Отдайте предпочтение аэробике, бегу, плаванию; если есть лишний вес, попробуйте сбросить несколько килограммов ;

; чаще меняйте положение тела , старайтесь долго не сидеть и не стоять на одном и том же месте;

, старайтесь долго не сидеть и не стоять на одном и том же месте; ограничьте потребление соли;

не носите тесную обувь, откажитесь от каблуков;

откажитесь от каблуков; обливайте ноги холодной водой.

Варикозной болезни присущий постепенный прогресс. Прогноз этой патологии напрямую зависит от степени тяжести установленного диагноза специалистом-флебологом, подобранной медикаментозной схемы и своевременно начатой ​​терапии.

Чтобы предотвратить прогрессирование болезни и распространению сосудистых "звездочек", старайтесь придерживаться вышеуказанных рекомендаций, пользоваться компрессионным бельем и применять комплексные препараты, назначенные врачом для уменьшения симптомов варикоза.

Симптоматическая терапия при варикозе

Лимфомиозот активирует лимфоотток, что уменьшает венозный стаз / Фото Heel

При наличии отечности, боли, тяжести в ногах, возможно применение симптоматической терапии. Ее цель – устранение указанных проявлений и восстановление сосудистой стенки. Для улучшения циркуляции в лимфатических и венозных сосудах можно применять капли Лимфомиозот. Препарат обладает выраженным дезинтоксикационным эффектом и активирует лимфоотток, что уменьшает венозный стаз. Эти эффекты улучшают прогноз терапии пациентов с варикозом.

Для устранения характерных симптомов варикоза посоветуйтесь с врачом относительно применения лечебной мази. Обычно их действие направлено на разжижение крови с целью улучшения кровотока в сосудах, пораженных болезнью. При этом не все лекарственные средства способны восстанавливать поврежденную сосудистую стенку.

Траумель С мазь может уменьшить венозную сетку / Фото Heel

Чтобы не прогадать с лекарственным средством, можно попробовать Траумель С мазь. Препарат обладает выраженным противовоспалительным, обезболивающим, антиэкссудативным и репаративным действием. Компоненты арника и гамамелис укрепляют венозную стенку и устраняют локальное воспаление, тормозят венозные кровотечения. Траумель С может повысить тонус сосудов, уменьшить их проницаемость, устранить венозный застой и улучшить обменные процессы в поврежденных тканях.