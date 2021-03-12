Варикозное расширение вен: как предотвратить прогрессирование болезни
Многие знают о "сеточке" или "сосудистых звездочках" на ногах. Причина их появления – повреждение стенки капилляров – мельчайших сосудов организма. В начале развития варикозного расширения вен (ВРВ), капилляры теряют прочность, растягиваются и "проступают" под кожей. Далее это состояние прогрессирует и требует особого внимания.
Источник:24 канал
Появление "сосудистой сеточки" является тревожным симптомом и свидетельствует о нарушении оттока крови и ее застое в сосудистом русле. Собрали советы, которые помогут предотвратить прогрессирование заболевания.
Читайте також Бытовые травмы: все о профилактике и первой помощи при травматизме
Известно, что в организме человека есть сосуды 2-х типов:
- вены
- артерии – большие сосуды, в тканях разветвляются на мелкие – капилляры.
Как избежать варикозного расширения вен / Фото Pexels
Артерии переносят кровь, обогащенную питательными веществами и кислородом, от верхних отделов тела (легких и сердца) до "нижних отделов" – всех органов и систем организма. Одновременно, задача вен – обеспечить вывод из организма продуктов обмена веществ и углекислого газа. Они несут кровь от "нижних отделов" тела (внутренних органов), к верхним отделам – сердцу и легким. В легких кровь обогащается кислородом и снова становится артериальной.
"Бесперебойную" циркуляцию венозной крови обеспечивают венозные клапаны – специальные створчатые образования, определяющие однонаправленный движение крови (снизу вверх).
Пациентов начинают беспокоить отечность, тяжесть и боль в нижних конечностях. Впоследствии образуется варикозная сеточка, синюшные узлы, в худшем случае – воспаление венозной стенки (тромбофлебит), то есть образование тромбов.
Причины ВРВ и профилактика
Каблуки провоцируют ВРВ / Фото Pexels
- старайтесь как можно меньше принимать горячие ванны. Не увлекайтесь походами в сауну;
- начните заниматься спортом. Регулярные физические упражнения помогут укрепить вены и улучшить кровообращение. Отдайте предпочтение аэробике, бегу, плаванию;
- если есть лишний вес, попробуйте сбросить несколько килограммов;
- чаще меняйте положение тела, старайтесь долго не сидеть и не стоять на одном и том же месте;
- ограничьте потребление соли;
- не носите тесную обувь, откажитесь от каблуков;
- обливайте ноги холодной водой.
Варикозной болезни присущий постепенный прогресс. Прогноз этой патологии напрямую зависит от степени тяжести установленного диагноза специалистом-флебологом, подобранной медикаментозной схемы и своевременно начатой терапии.
Симптоматическая терапия при варикозе
Лимфомиозот активирует лимфоотток, что уменьшает венозный стаз / Фото Heel
При наличии отечности, боли, тяжести в ногах, возможно применение симптоматической терапии. Ее цель – устранение указанных проявлений и восстановление сосудистой стенки. Для улучшения циркуляции в лимфатических и венозных сосудах можно применять капли Лимфомиозот. Препарат обладает выраженным дезинтоксикационным эффектом и активирует лимфоотток, что уменьшает венозный стаз. Эти эффекты улучшают прогноз терапии пациентов с варикозом.
Для устранения характерных симптомов варикоза посоветуйтесь с врачом относительно применения лечебной мази. Обычно их действие направлено на разжижение крови с целью улучшения кровотока в сосудах, пораженных болезнью. При этом не все лекарственные средства способны восстанавливать поврежденную сосудистую стенку.
Траумель С мазь может уменьшить венозную сетку / Фото Heel
Чтобы не прогадать с лекарственным средством, можно попробовать Траумель С мазь. Препарат обладает выраженным противовоспалительным, обезболивающим, антиэкссудативным и репаративным действием. Компоненты арника и гамамелис укрепляют венозную стенку и устраняют локальное воспаление, тормозят венозные кровотечения. Траумель С может повысить тонус сосудов, уменьшить их проницаемость, устранить венозный застой и улучшить обменные процессы в поврежденных тканях.
Поделиться новостью