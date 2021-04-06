Недавнее исследование показало, что кофе, выпитое за 30 минут до тренировок, может помочь сжечь больше лишних килограммов. При этом важен не только напиток, но и время, когда вы его употребляете.

В исследовании принимали участие 15 мужчин, которые регулярно тренируются. Средний возраст добровольцев составлял 25 – 39 лет. Если они выпивали кофе за полчаса до тренировки, в них повышалось максимальное окисления жира во время занятия спортом. Более того, влияние кофеина на эффективность занятий растет во второй половине дня.

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Кому и когда лучше всего пить кофе / Фото Pexels

Кофе позволяет человеку использовать жир, как основной источник энергии во время тренировок. Прежде чем выяснить, при каких условиях употребление кофе покажет лучший эффект, ученые составили несколько сценариев для участников эксперимента.

Утро (8:00 – 11:00): 3 миллиграмма кофеина на килограмм веса тела за 30 минут до тренировки.

Утро (8:00 – 11:00): плацебо из целлюлозы за 30 минут до тренировки.

Во второй половине дня (17:00 – 20:00): 3 миллиграмма кофеина на килограмм веса тела за 30 минут до тренировки.

Во второй половине дня (17:00 – 20:00): плацебо из целлюлозы за 30 минут до тренировки.

Результаты эксперимента



Кофе повышает интенсивность тренировок / Фото Pexels

Чтобы участники не заметили разницы, кофе и плацебо из целлюлозы подавались в виде бесцветных напитков без запаха, растворенных в воде, в непрозрачных стаканах. Для чистоты эксперимента, все участники придерживались одинаковых диет и не ели в течение 3-х часов перед каждым тестом.

После употребления кофе или плацебо участники отправлялись на тренировку. По условиям, каждый доброволец выполнял 2 проверочные тесты на велосипеде. При этом один из них имел высшую интенсивность, чем другой. Во время упражнений исследователи собирали данные о дыхании и частотой сердечных сокращений участников.

Используя эти данные, ученые вычислили скорость максимального окисления жира, максимального поглощения кислорода и уровень интенсивности, на котором была достигнута максимальная скорость окисления жира. По мнению ученых, для спортсменов употребление кофе, особенно во второй половине дня, особенно полезным.

Если же человек не занимается спортом и выполняет умеренные физические упражнения, в его печени и мышцах хранятся запасы гликогена, который служит главным источником энергии. При своевременном применении кофе такие люди смогут дольше оставаться выносливыми.