Дослідження проводили науковці з Відкритого університету Каталонії в Іспанії. Вони зібрали 152 учасники з переддіабетом, кожен з яких дотримувався стандартизованого плану харчування, який гіпотетично знижує ризик розвитку діабету.

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План харчування однієї групи передбачав 200 грамів (2 банки) сардин на тиждень. Для того, щоб отримати точні результати, їм було запропоновано їсти їх цілими, так, на думку вчених, риба демонструє максимум переваг.

Що показало дослідження