Исследование проводили ученые из Открытого университета Каталонии в Испании. Они собрали 152 участника из преддиабетом, каждый из которых придерживался стандартизированного плана питания, который гипотетически снижает риск развития диабета.

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План питания одной группы предусматривал 200 граммов (2 банки) сардин в неделю. Для того чтобы получить точные результаты, им предложили есть их целиком, так, по мнению ученых, рыба демонстрирует максимум преимуществ.

Что показало исследование

В начале исследования 37% участников, которые ели сардины, принадлежали к группе с высоким риском диабета. Через год рыбной диеты эта цифра снизилась до 8%. Между тем параллельная группа смогла снизить показатели на незначительный уровень: с 27% до 22%.

Кроме этого, в группе, которая ела сардины, снизился уровень холестерина, а также нормализовалось артериальное давление и резистентность к инсулину.

Как отмечает ведущий исследователь Диана Диас Риццоли:

Сардины недорогие, безопасные и помогают предотвратить появление диабета 2-го типа. Их легко добавить в рацион и можно рекомендовать пациентам в медицинских осмотрах.

Независимо от того, хотите ли вы уменьшить риск диабета, или просто хотите включить в свой рацион больше полезных жиров и белков, сардины будут хорошим дополнением к рациону.