Некоторые продукты из нашего привычного рациона негативно отражаются на артериальном давлении и провоцируют гипертонию. Рассказываем, какие две группы продуктов следует исключить из своего рациона, чтобы избежать серьезных рисков для здоровья

К сожалению, многие продукты, которые, по нашему мнению, являются полезными, на самом деле оказывают совершенно противоположный эффект. Например, согласно данным последних исследований, если вы боретесь с повышенным артериальным давлением, вам следует воздерживаться от употребления обработанного мяса.

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Обработанное мясо



Обработанное мясо / Фото Pexels

Такое мясо уже давно связывают с негативным влиянием на здоровье человека. Чаще всего оно входит в рацион людей, которые ведут не здоровый образ жизни. В обработанном мясе находится много вредных веществ, которые практически отсутствуют в свежем продукте.

К обработанному мясу относят:

Колбаса, хот-доги, салями.

Ветчина, вяленый бекон.

Соленое и вяленое мясо, солонина из говядины.

Копченое мясо.

Сушеное мясо, вяленая говядина.

Мясные консервы.

В исследовании опубликованном в Science Direct, ученые проверяли влияние вяленого мяса на артериальное давление и обнаружили, что продукт может принести вред для разных возрастных групп (от 17 до 40 лет).

Консервированные продукты



Консервы повышают давление / Фото Pexels

Вторым продуктом, который категорически противопоказан гипертоникам, считаются консервы. Несмотря на удобство и скорость приготовления, в их составе слишком высокий уровень натрия. А регулярное употребление таких продуктов может сильно повлиять на показатели артериального давления.

В новом исследовании ученые выяснили, что в современных консервированных продуктах содержится бисфенол А, который влияет на кровяное давление у человека. Это химическое соединение широко используется в различных производствах – от пластиковых бутылок и пищевых контейнеров до стоматологических пломб и кассовых чеков. В консервах бисфенол А используется как подложка, отмечают исследователи.

Ранее бисфенол А связывали с различными заболеваниями, включая проблемы с сердцем, проблемы развития у детей и высокое кровяное давление.