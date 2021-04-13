Ранкова втома та млявість може бути зумовлена неправильним харчуванням. Ймовірно, ви вживаєте занадто велику кількість жирів на вечерю або ж недоотримуєте поживних речовин вранці.

В такому разі навіть незначна корекція раціону може допомогти покращити самопочуття. Наприклад, додаючи в раціон суперфуди, ви довше зберігаєте ситість, підвищуєте продуктивність та забезпечуєте організм достатньою кількістю вітамінів та мінералів.

До теми Для здорового тіла та чистої шкіри: 5 корисних сніданків

Тож пропонуємо дізнатися про 5 найкращих суперпродуктів, які доповнять ваш ранок!

Авокадо



Приклад тосту з авокадо на основі з дієтичних хлібців / Фото Pexels

Авокадо багате клітковиною, фолатами, вітамінами, мінералами та корисними жирами, а також лютеїном, бета-каротином та жирними кислотами омега-3. Цей суперпродукт допомагає зменшити ризик серцевих захворювань, метаболічного синдрому та деяких видів раку.

Як включити в сніданок: ви можете з'їсти половину плоду, однак якщо вам не подобається цей варіант спробуйте приготувати тост з авокадо. Окрім стиглого плоду, вам знадобиться хліб для тостів, відварене яйце, фета та кунжут.

Підсушіть хліб на сухій пательні. Поки він перетворюється в тост, перетріть в глибокій тарілці 1 відварене яйце, половину авокадо та сир фета. Посоліть та поперчіть на свій смак. Намазку варто помістити на підсмажений хліб і посипати зверху кунжутом чи іншим насінням.

Ягоди



Додайте ягоди в кашу або грецький йогурт / Фото Pexels

Чорниця, ожина, полуниця та малина чудово підходять для початку дня. Вони низькокалорійні і легкозасвоювані, а також містять велику кількість антиоксидантів, клітковини, низки вітамінів та мінералів. В сумі такий склад демонструє протиракові властивості, допомагає уникнути запальних захворювань та патологій серця. Крім цього ягоди позитивно впливають на стан шкіри.

Як включити в сніданок: найпростіший спосіб – це молочне смузі. Просто закиньте в блендер свіжі чи морожені ягоди та залийте їх натуральним йогуртом або молоком. Інший варіант – додати вітамінні продукти до вівсяної чи манної каші. Таким чином вони допоможуть підвищити імунітет та сприятимуть прискоренню обміну речовин.

Млинці з бананом



Оладки з бананом – ще одне чудове рішення для сніданку / Фото Pexels

Млинці з бананами багаті клітковиною та є хорошим джерелом вітамінів, мінералів та інших мікроелементів, зокрема калію. Крім цього, вітамін В6, який присутній в цьому сніданку, захищає від діабету 2 типу.

Як включити в сніданок: щоб зробити страву смачнішою, приготуйте домашні млинці на молоці. Для цього змішайте в мисці борошно, літр молока, 50 мілілітрів рослинної олії, дрібку солі, 4 яйця та 2 столові ложки цукру. Перемішайте це до однорідної консистенції та почніть помалу всипати 250 грамів борошна. Для начинки використайте банан, щоб розбавити смак, може додати ягоди, горіхи та мед. Однак відмовтеся від шоколадної пасти, яка практично не містить корисних елементів.

Зелень



Візьміть за звичку снідати салатами / Фото Pexels

Шпинат, капуста, листова гірчиця, рукола, листовий буряк й італійська броколі багаті вітаміном К та антиоксидантами, які можуть захистити ваші кістки від остеопорозу. Вони також допомагають у профілактиці запальних станів, включаючи рак.

Як включити в сніданок: головний секрет користі – зелень повинна бути сирою. Тому вранці найкраще їсти салати, де головним інгредієнтом буде один (або кілька) зелених інгредієнтів. Ви зможете додати сюди безліч улюблених продуктів, що підніме настрій з самого ранку.

Горіхи та насіння



Ви можете додати горіхи та насіння в будь-які страви / Фото Pexels

Це не стільки повноцінний сніданок, скільки ідеальне доповнення до нього. Горіхи та насіння багаті білком, корисними жирами, клітковиною, вітамінами та мінералами. Хоча вони дещо калорійні, ранкове споживання ніяк не відіб'ється на вашій вазі.



Включити горіхи та насіння до свого раціону – просто. Для початку подбайте, щоб це доповнення завжди було на вашій кухні, а далі – використовуйте його так, як дозволить ваша фантазія.