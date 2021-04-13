Утренняя усталость и вялость может быть обусловлена неправильным питанием. Вероятно, вы употребляете слишком большое количество жиров на ужин или недополучаете питательных веществ утром.

В таком случае даже незначительная коррекция рациона может помочь улучшить самочувствие. Например, добавляя в рацион суперфуды, вы дольше сохраняете сытость, повышаете производительность и обеспечиваете организм достаточным количеством витаминов и минералов.

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Поэтому предлагаем узнать о 5 лучших суперпродуктах, которые дополнят ваше утро!

Авокадо



Пример тоста с авокадо на основе из диетических хлебцев / Фото Pexels

Авокадо богато клетчаткой, фолатами, витаминами, минералами и полезными жирами, а также лютеином, бета-каротином и жирными кислотами омега-3. Этот суперпродукт помогает уменьшить риск сердечных заболеваний, метаболического синдрома и некоторых видов рака.

Как включить в завтрак: вы можете съесть половину плода, однако если вам не нравится этот вариант попробуйте приготовить авокадо тост. Кроме спелого плода, вам понадобится хлеб для тостов, отварное яйцо, фета и кунжут.

Подсушите хлеб на сухой сковороде. Пока он превращается в тост, перемешайте в глубокой тарелке 1 отварное яйцо, половину авокадо и сыр фета. Посолите и поперчите по вкусу. Намазку следует поместить на поджаренный хлеб и посыпать сверху кунжутом или иным семенами.

Ягоды



Добавьте ягоды в кашу или греческий йогурт / Фото Pexels

Черника, ежевика, клубника и малина прекрасно подходят для начала дня. Они низкокалорийные и легкоусвояемые, а также содержат большое количество антиоксидантов, клетчатки, ряд витаминов и минералов. В сумме такой состав демонстрирует противораковые свойства, помогает избежать воспалительных заболеваний и патологий сердца. Кроме этого ягоды положительно влияют на состояние кожи.

Как включить в завтрак: самый простой способ – это молочное смузи. Просто закиньте в блендер свежие или мороженые ягоды и залейте их натуральным йогуртом или молоком. Другой вариант – добавить витаминные продукты к овсяной или манной каше. Таким образом они помогут повысить иммунитет и будут способствовать ускорению обмена веществ.

Блины с бананом



Оладьи с бананом – еще одно отличное решение для завтрака / Фото Pexels

Блины с бананами богатые клетчаткой и являются хорошим источником витаминов, минералов и других микроэлементов, в частности калия. Кроме этого, витамин В6, который присутствует в этом завтраке, защищает от диабета 2 типа.

Как включить в завтрак: чтобы сделать блюдо более вкусным, приготовьте домашние блины на молоке. Для этого смешайте в миске муку, литр молока, 50 миллилитров растительного масла, щепотку соли, 4 яйца и 2 столовые ложки сахара. Перемешайте это к однородной консистенции и начните понемногу всыпать 250 граммов муки. Для начинки используйте банан, чтобы разбавить вкус, может добавить орехи и мед. Однако откажитесь от шоколадной пасты, которая практически не содержит полезных элементов.

Зелень



Возьмите за привычку завтракать салатами / Фото Pexels

Шпинат, капуста, листовая горчица, руккола, свёкла и итальянский брокколи богаты витамином К и антиоксидантами, которые могут защитить ваши кости от остеопороза. Они также помогают в профилактике воспалительных состояний, включая рак.

Как включить в завтрак: главный секрет – зелень должна быть сырой. Поэтому утром лучше есть салаты, где главным ингредиентом будет один (или несколько) зеленых ингредиентов. Вы сможете добавить сюда множество любимых продуктов, что поднимет настроение с самого утра.

Орехи и семена



Вы можете добавить орехи и семена в любые блюда / Фото Pexels

Это не столько полноценный завтрак, сколько идеальное дополнение к нему. Орехи и семена богаты белком, полезными жирами, клетчаткой, витаминами и минералами. Хотя они несколько калорийны, утренний прием никак не отразится на вашем весе.

Включить орехи и семена в свой рацион – просто. Для начала позаботьтесь, чтобы это дополнение всегда было на вашей кухне, а дальше – используйте его так, как позволит ваша фантазия.