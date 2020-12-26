Звичайна практика йоги покращує ваш сон, адже допомагає швидше засинати та краще висипатися. Для того, щоб легко прокидатись зранку та міцно спати, пропонуємо виконувати декілька асан для сну.

Вечірня йога допомагає заспокоїтися, розім'яти тіло та освіжити думки, зазначає Корисно 24.

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Ашва Санчаласана

Дивіться відео з каналу VENTUNO YOGA

Присядьте і потягніться руками вперед. Подумки намагайтеся дотягнутися якомога далі. Постарайтеся при цьому не зводити коліна та не переносити вагу тіла на носочки. Обов'язково подбайте про вирівнену спину.

У цій асані слід дихати спокійно і глибоко. В ідеалі виконання вправи займає до 5 хвилин, але якщо ви відчули сильний дискомфорт в ногах – розпрямтеся та відпочиньте кілька секунд.

Якщо для вас це дуже складно, використайте стіну – притуліться до неї спиною, зігніть ноги та повільно спустіться. Спробуйте зігнути коліна до 90 градусів.

Якщо у вас виявлено проблеми з колінними суглобами – краще уникнути подібних навантажень.

Чатуранга

Дивіться відео з каналу Yoga With Adriene

Зробіть хвилинний відпочинок після попередньої вправи. Далі – зігніть руки в ліктях. Вас повинні тримати суглоби рук і плечей. При цьому плечі не можуть "вилазити" за корпус, а долоні бажано розмістити під плечима. Дихайте рівно і глибоко.

Щоб було простіше, починайте вправу з колін. Зігнуті в ліктях руки щільно притискайте до тулуба, так виконати асану буде значно легше.

Ця вправа зміцнює прес, спину, руки та ноги, а заодно оздоровлює внутрішні органи та дихальну систему.

Супта Конасана

Дивіться відео з каналу Катерина Буйда FITOYOGA

Ляжте на підлогу, відірвіть від підлоги ноги та тулуб так, щоб тіло прийняло форму кута. Руки тримайте над землею, спину – прямо. Балансуйте на п'ятій точці й відчуйте напругу преса.

Тут вистачить 1 – 2 хвилини, але спочатку можете триматися стільки, скільки вийде. До речі, легке тремтіння в тілі при виконанні цієї асани – це нормально.

Марджаріасана

Дивіться відео з каналу Stylecraze Yoga

Це одна з кращих вправ для спини. Найголовніше тут – джерело напруги. Спираючись долонями обох рук та колінами, займіть комфортне положення. Долоні строго під плечима, руки прямі. Вдихаючи, прогните спину вниз і закиньте голову. Видихаючи, нахиліть голову до грудей і вигніть спину вгору.

Весь час руки повинні бути у вертикальному положенні та впиратися в підлогу. Зробіть 10 циклів дихання.

Руки повинні весь час залишатися у вертикальному положенні і упиратися в підлогу. Зробіть 10 циклів дихання. Практикувати Марджаріасану найкраще на початку комплексу, щоб розкріпачити хребет по всій довжині.

Баласана

Дивіться відео про правильне виконання асани з каналу Yoga on Gaia

Асана допомагає зняти втому та розслабити м'язи, а це необхідно для міцного сну. Для того, щоб виконати вправу, сядьте на коліна, стегна і стопи притисніть один до одного. Корпус нахиліть вперед, так щоб лоб торкався підлоги.

Руки заведіть за тулуб і покладіть їх уздовж тіла долонями вгору. Закрийте очі і протягом декількох хвилин, фіксуючи позу, сконцентруйтеся на циклах дихання.

Що зміниться внаслідок регулярного виконання асан

Через 3 – 4 тижні регулярного виконання комплексу, ви помітите, що живіт підтягується, спина випрямляється, ноги стають стрункішими та міцнішими, а стрес більше не заважає спати.

Ці три вправи стануть першим кроком до серйозної практики йоги. І незабаром ви помітите, що стали сильнішими, витривалішими й тепер можете виконувати складніші асани.