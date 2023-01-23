Нове ретроспективне дослідження провела фармацевтична компанія Sanofi. Детальніше про результати розповідаємо далі. Цікаво Дренаж – не детокс: чому цей процес надважливий для організму Як Віагра впливає на організм Вчені проаналізували медичні записи за останні 14 років 23 тисяч чоловіків. Всі вони вживали інгібітор фосфодіестерази типу 5 (ФДЕ-5i), тобто ліки проти еректильної дисфункції під назвою Віагра, та мали знижені показники смертності. Цікаво, що препарат захищав практично від всіх недуг. Відтак, вчені зафіксували зменшену ймовірність смертності через серцево-судинні захворювання на 39% та з будь-яких причин на 25%. Чим більшу дозу препарату ФДЕ-5i приймали пацієнти, тим краще вони були захищені від смерті. В ході аналізу вчені звертали увагу на вік чоловіків, дозування ліків, історію хвороби та статус куріння.



Віагра позитивно впливає на серце / Фото Pexels

Фахівці зазначають, що результати не можна вважати точними, адже це просте ретроспективне дослідження, яке унеможливлює конструктивну побудову причинно-наслідкових зв'язків. Позитивна динаміка може бути пов'язана з тим, що чоловіки, які потрапили у вибірку та приймали Віагру, одразу були здоровішими. Річ у тім, що препарат не призначають у разі серйозних відхилень.

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Помічною для серця та здоров'я в цілому могла стати і сексуальна активність після прийому ліків. Вчені натякають на потенційний позитивний вплив ФДЕ-5i на здоров'я серця у чоловіків.

Інгібітори фосфодіестерази типу 5 не тільки безпечні, а й можуть мати важливі кардіозахисні властивості. Ці результати вказують на гостру потребу адекватного проспективного рандомізованого плацебо-контрольованого дослідження,

– підсумовують дослідники.